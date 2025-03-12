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NGO公布3大迫切環境議題 民眾關注「四接」程度不如預期

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
第22屆全國NGOs環境會議共同主辧團體，公告2025三大迫切環境議題票選結果。記者蘇健忠／攝影
第22屆全國NGOs環境會議共同主辧團體，公告2025三大迫切環境議題票選結果。記者蘇健忠／攝影

第22屆全國NGOs環境會議共同主辧團體，上午公布2025三大迫切環境議題的票選結果。投票分為兩組，一般民眾票選的前3名，依序為「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」330票、「沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞棲地」245票，以及「藍綠白聯手，國土計畫法將展延至2031年才上路」231票。

而環境會議共同主辧團體票選的第1名為「協和電廠改建案（四接）送交環評大會定奪是否通過審查」，第2名「藍綠白聯手，國土計畫法將展延至2031年才上路」、「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」等2案並列。

就一般民眾投票及環境會議共同主辦團體的投票結果來看，最大的差距在四接的議題上，雖然「協和電廠改建案（四接）送交環評大會定奪是否通過審查」，在團體間的投票為第1名，但在一般民眾的投票結果僅排序第8，有明顯的落差。

台灣蠻野心足生態協會專員洪碩辰表示，在本次票選中，協和四接案獲得一個耐人尋味的結果，儘管在一般民眾票選中只有第八名，但在NGO團體中卻獲得第一名的高票，這反映出在重大議題上，環境團體還需要更努力向一般民眾推廣，讓更多人瞭解急迫的環境事件，帶領大家親身瞭解議題的第一現場。

四接 投票

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