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NGO公布今年前3迫切環境議題 四接關注程度落差最大

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今天第22屆全國NGOs環境會議共同主辧團體，公告2025前3大迫切環境議題票選結果，「協和四接案送交環評大會定奪是否通過審查」被主辦團體投票認為是最迫切的議題，但在民眾組投票中卻僅排名第8，顯示民眾對台電四接的關注和預期有段落差。記者李柏澔／攝影
今天第22屆全國NGOs環境會議共同主辧團體，公告2025前3大迫切環境議題票選結果，「協和四接案送交環評大會定奪是否通過審查」被主辦團體投票認為是最迫切的議題，但在民眾組投票中卻僅排名第8，顯示民眾對台電四接的關注和預期有段落差。記者李柏澔／攝影

今天第22屆全國NGOs環境會議共同主辧團體，公告2025前3大迫切環境議題票選結果，在14項議題中，「藍綠白聯手　國土計畫法將展延至2031年才上路」均獲得民眾投票組與主辧團體組的高票。但值得注意的是，「協和四接案送交環評大會定奪是否通過審查」被主辦團體投票認為是最迫切的議題，但在民眾組投票中卻僅排名第8，顯示民眾對台電四接的關注和預期有段落差。

本次3大迫切環境議題採線上投票，由自然保育與環境資訊基金會負責與環境會議共同主辧團體彙整2024年3月1日至2025年2月15日間重要環境事件，總計14項。投票分兩組，分別為一般民眾794人，以及環境會議共同主辧團體11個。

票選結果顯示，一般民眾票選的前3名，由高到低依序為「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」330票、「沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞棲地」245票，以及「藍綠白聯手，國土計畫法將展延至2031年才上路」231票。

而環境會議共同主辧團體票選的第1名為「協和電廠改建案（四接）送交環評大會定奪是否通過審查」，第2名「藍綠白聯手，國土計畫法將展延至2031年才上路」、「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」等2案並列。

台灣蠻野心足生態協會專員洪碩辰表示，本次雙方最大的差距在四接的議題，雖然四接在團體間的投票為第1名，但在一般民眾的投票結果僅排序第8，反映出在重大議題上，環境團體還需要更努力向一般民眾推廣，讓更多人了解急迫的環境事件，尤其是帶領大家親身了解議題的第一現場。

本次民眾票選第一名，最為迫切的環境議題為「高雄馬頭山信鼎55公頃毀山滅林種光電」案，高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，政府對綠能政策的無作為與亂象令人憂慮，馬頭山環境敏感區光電開發計畫將影響55公頃土地，並已被全國票選為3大環境議題之首，該區域擁有獨特的生態與地質資源，是多種珍稀物種的棲息地，開發可能導致生物多樣性喪失與地質結構破壞，「錯誤政策比貪汙更可怕」。

至於不論民眾投票以及團體投票，皆位前3名的「藍綠白聯手，國土計畫法將展延至2031年才上路」一案，地球公民基金會議題部研究專員黃子芸表示，「國土計畫法」歷經近20年討論才於2015年立法，但原訂的6年準備期卻兩度延後，直至2031年才全面上路，此舉助長農地破碎及浮濫開發，長期土地開發失控將導致農地掠奪、炒作，也將造就國土失去永續發展空間，及土地價格飆升的結果。

國土計畫法 投票

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