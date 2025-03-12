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綠能新世代／漲電價不可逆？尋求新解方 地熱與它的產地邁向深層之路

聯合報／ 記者游昌樺／專題即時報導
宜蘭員山案場是首座地熱探測井，宜蘭這塊的雪山地質屬於年輕造山帶，與西部大不相同，如果能訓練出技術精良的部隊，那對台灣地熱的未來將大有助益。記者游昌樺／攝影
宜蘭員山案場是首座地熱探測井，宜蘭這塊的雪山地質屬於年輕造山帶，與西部大不相同，如果能訓練出技術精良的部隊，那對台灣地熱的未來將大有助益。記者游昌樺／攝影

相較其他再生能源，地熱發電具備發電案場面積小、不受天候影響的多個優勢，於是，2021年底，清水地熱電廠正式商轉，也代表台灣地熱產業正逐漸復甦。目前台灣更把地熱新世代的希望，瞄準地底3000公尺起跳的「深層地熱」。聯合報影音專題-地熱與它的產地，第一則「邁向深層之路」，鏡頭從宜蘭員山開始，隨著鑽井團隊的鑽頭逐步往地底4000公尺邁進，如何突破各個地層岩性的種種限制？未來地熱電廠相關的建廠、維運、管理等地熱產業人才，是否開始儲備？這都是地熱產業鏈如何成型，甚至在地化的最大關鍵。

2024年底，中研院選擇宜蘭縣員山鄉，透過大地電磁、震波成像法等技術，先建立地下熱源3D模型，與中油攜手合作，目標在2025年6月，找到地底4000公尺的深層地熱。中央研究院地球科學研究員李建成表示，如果光從縣內多處溫泉跟宜蘭外海的龜山島，就可以知道宜蘭下方儲藏優良地熱環境，但這股地熱有沒有更好的取熱點？進而運用在發電，那就需要更多的研究與鑽探。模型預估，宜蘭員山深度在3至5公里的深層地熱，發電潛力約20至30MW。中油地熱處處長陳炳誠則表示，希望能在這裡找到180度左右的能量來做地熱發電，屆時可望引入EGS增強型地熱電廠。

有別於清水、金崙這些溫度低於150℃的傳統淺層地熱電廠，EGS電廠的回注井，穿過富含熱水的地熱儲集層，直達高溫岩層，透過工程注水加熱岩石後，再靠水蒸氣推動發電系統，換言之，只要能鑽到深層地熱的熱，就能避開地熱儲集層不夠大的問題。經濟部以營運30年估算，首座深層地熱電廠建置費用約150億，每度電成本6.5元，目標在2030年全台地熱量能要達到1.2GW，足足是2024年7.49MW的162倍，之所以要往深層地熱大步邁進，也是因為國際新案例，點燃台灣地熱希望。

台大地質科學系教授宋聖榮表示，美國Fervo Energy持續推動增強型地熱系統（EGS）計畫，鑽井速度跟成本都大幅提升，不只在內華達已經成功運轉發電多年，也預計2028年在猶他州達到滿載，輸出 400 MW 提供不間斷電力。台灣地熱資源發展協會(TGA)常務理事王守誠則說，台灣發展地熱的關鍵就是，怎麼去吸引國際的鑽井團隊一同開發合作，並且快速複製這些先進技術。

可複製，也就代表是否能在全台遍地開花？因為火山活動與過往板塊擠壓的關係，台灣蘊含豐富地熱，經濟部地礦中心找到10個地熱潛能區，截至2月底，台東延平、花蓮瑞穗都有150度以上的高溫，台北大屯山更是高達245度

。於是，目標發電量25MW的宜蘭員山案場，等於是全台明星地熱打線的第一棒，中央研究院地球科學研究員李建成則說，既然是首座地熱探測井，那也無疑有練兵意味，但宜蘭這塊的雪山地質屬於年輕造山帶，與西部大不相同，如果能訓練出技術精良的部隊，那對台灣地熱的未來將大有助益。

不過，這練兵的過程讓中油鑽井團隊吃足苦頭，中油石油開採工程監楊昀叡解釋，這塊地並不如過往教科書上展示的地質一樣，是層層壁壘分明的剖面圖，反而像是各種頁岩、變質岩揉在一起的麵粉，他們得不停更換鑽頭設計以及參數，才能往地底前進，楊昀叡在現場指著各個鑽頭苦笑說，這些鑽頭肩部的牙齒都掉了，被下方的四稜砂岩磨損到像是饅頭形狀，「順利的話，平均每天的鑽進率大概可以打30米，但有時不順利，往往一天鑽進率不到10米」。聯合報採訪團隊二月親自踏上鑽井平台，當時的鑽進進度約在400公尺左右。

一個井再難但總會打完，不過若要快速複製，數年內完成超過百倍地熱目標，是否目標高於實際量能，也得打上問號。

台大地質科學系教授宋聖榮表示，國外鑽三千公尺，有時號稱一個多月就能鑽完，但國內的學習曲線卻無法傳承。中油地熱處處長陳炳誠則說，台灣本身不像國外有大量的石油與天然氣，自然沒有產業支撐，甚至連技職、學院體系的培養都沒有。楊昀叡感嘆，一個班長就要培養10-20年，但又只能在實戰環境養成，偏偏鑽井團隊屬於高危險高勞力高汙染的三高環境，人員流動率大，造成鑽井人才的稀缺，成為第一線團隊最大困境。

除了深層地熱受到矚目，火山型地熱該怎麼突破強酸，也是台灣地熱如何大步往前的另一指標。結元能源由地礦中心委託，趕在農曆年前，進行大屯山馬槽地熱產能測試，馬槽鑽井約1100公尺就有245度的熱能，經濟部地礦中心科長陳棋炫解釋，這些蒸氣代表熱焓量高，也就是說發電的容量會比一般流體的來得好，經過初步測試，馬槽pH值約4-5，等於是說沒有那麼酸，未來可期。結元能源總經理林伯修說，結元能源長期在大屯山群開發，旗下的四磺子坪、硫磺子坪，兩個電廠合計發電容量5.4MW，他們也會針對各案場的材料進行修正，他樂觀表示，未來大屯山地熱發電量超過百GW並不難。

而王守誠也提醒，這些案場持續出現高溫固然是好消息，但也等於接下來會打到250度的地熱是很正常的事情，那就牽扯到更複雜的地球化學反應，畢竟在更深、更高溫的地方鑽出來的水，其實溶解的礦物質更多，所產生的化學反應跟淺層地熱150度的熱水是不一樣的，他也呼籲台灣對於地熱產業鏈需要提前布局與因應。

從宜蘭員山開始，記者隨著鑽井團隊的鑽頭逐步往地底4000公尺邁進，如何突破各個地層岩性的種種限制？未來地熱電廠相關的建廠、維運、管理等地熱產業人才，是否開始儲備？這都是地熱產業鏈如何成型，甚至在地化的最大關鍵。記者王彥鈞／攝影
從宜蘭員山開始，記者隨著鑽井團隊的鑽頭逐步往地底4000公尺邁進，如何突破各個地層岩性的種種限制？未來地熱電廠相關的建廠、維運、管理等地熱產業人才，是否開始儲備？這都是地熱產業鏈如何成型，甚至在地化的最大關鍵。記者王彥鈞／攝影
目標發電量25MW的宜蘭員山案場，是全台明星地熱打線的第一棒，而員山一號井更是全台首座的深層地熱探測井，目標要打到地底四千公尺。 記者游昌樺／攝影
目標發電量25MW的宜蘭員山案場，是全台明星地熱打線的第一棒，而員山一號井更是全台首座的深層地熱探測井，目標要打到地底四千公尺。 記者游昌樺／攝影

中油 團隊 宜蘭

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