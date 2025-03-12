福島14周年 環團批在野不談核安

日本福島核災十四周年，全國廢核行動平台昨質疑在野黨只談核電卻不談核安，要求當年重啟核四公投投反對票的四百多萬人站出來罷免擁核立委。不過，清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，台灣核電廠防震等安全規格相當高。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，核三廠一九八四年運轉到現在已發生超過卅次異常與違規事件，台電「核能三廠地震危害與篩選報告」顯示核三廠東側緊鄰恆春活動斷層、西側外海有逆衝斷層，在野黨提議修法讓核三延役廿年，完全忽略核電廠老舊及斷層等安全問題。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，在野黨欲修法讓核電廠使用年限延長為六十年，提案中沒討論任何老化風險、延役成本及安全評估等內容。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，未來應推動修法，明定核子事故緊急應變計畫區範圍不得小於卅公里、擴大核子損害賠償範圍、並明訂我國不應興擴建或延役核電廠。

葉宗洸表示，台電核能事業部一直是核安維護優等生，是全球前五名，核電廠耐震設計和防震係數規格非常高，不必講到地震就聯想到核電廠會發生危險，沒必要杯弓蛇影，應對我們核電廠要更有信心。

核四前廠長王伯輝表示，一個錯誤能源政策要全民埋單，人民不埋單卻用漲電價來相逼，這樣合理嗎？