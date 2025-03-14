臺中建置「預售屋備查Easy Show」 陽光透明全揭露

臺中市政府地政局推出「預售屋建案備查 Easy Show」，讓備查作業陽光透明，守護市民不動產交易安全。 圖／臺中市政府地政局 提供

隨著房地產市場的發展，購買預售屋已成為許多民眾的選擇。然而，過去購屋者往往因為資訊不透明，導致交易過程中產生不確定性。為了提升預售屋市場的安全性與透明度，施行「實價登錄2.0」新制，規定預售屋銷售前，建商需先報請備查建案資訊及預售屋買賣定型化契約，取得申報序號後才能進行廣告銷售與交易。

為了讓購屋民眾與建商能夠更方便掌握預售屋資訊，臺中市政府地政局特別開發「預售屋建案備查 Easy Show」，提供即時查詢服務，讓預售屋的申報資訊及契約備查進度變得更加透明，確保不動產交易安全。

資訊透明化 守護不動產交易安全

地政局表示，依據現行法規，建商需先申報預售屋備查，取得申報序號後才能銷售。然而，從申報到完成備查的過程中，存在資訊空窗期，民眾與業者難以掌握最新進度，影響購屋決策。因此，臺中市政府地政局推出「預售屋建案備查 Easy Show」，提供各階段流程進度顯示，並可查詢取得建造執照及案件承辦人員等資訊，讓備查作業陽光透明，守護市民不動產交易安全。

此外，這項系統的設立，也能強化政府監管機制，避免建商在未完成法定程序前就進行銷售，確保消費者的購屋權益，杜絕不當銷售行為，建立更健全的不動產市場環境。

線上查詢更便利 即時掌握建案資訊

民眾可至官網線上服務/不動產交易類「預售屋建案備查Easy Show」，以「建案所在區域」、「建案名稱」或「建商名稱」搜尋，省去電話詢問，即時掌握建案申報情形。

透過此系統，購屋者可即時確認預售屋是否已完成備查，避免購買尚未完成申報程序的建案。此外，該系統還結合「158PLUS 空間資訊網」，提供地籍圖資、開發區位、土地使用分區等加值資訊，讓購屋者在購買預售屋前能夠全面掌握土地資訊，做出更明智的決策。

智慧科技 × 透明資訊 讓購屋更安心

「預售屋建案備查 Easy Show」的推出，展現了臺中市政府在不動產交易透明化上的努力，透過數位科技的導入，讓預售屋資訊更公開、交易流程更安全、購屋決策更有保障。

在購屋前，善用「預售屋建案備查 Easy Show」查詢建案資訊，能幫助你避開交易風險，確保所購買的建案符合政府規範。未來，市府也將持續推動不動產市場資訊透明化，讓臺中市成為購屋更安心、交易更安全的宜居城市！（臺中市政府地政局廣告）

★「預售屋建案備查Easy Show」網址：https://iland.taichung.gov.tw:8082/TC_LA/#/