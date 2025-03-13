臺中水湳經貿園區 綠意共融的智慧新都心

文／ 臺中市政府地政局 提供

臺中水湳經貿園區是臺中市近年最具發展潛力的重大建設之一，佔地約251公頃，原為水湳機場舊址，經過市府十餘年的規劃與開發，成功轉型為融合經貿、創研、文化與生態的現代化都市核心。園區內集結多項指標性建設，將成為臺中市邁向國際化的重要基地。

智慧與低碳並行 創新永續發展
水湳經貿園區透過區段徵收方式整體開發，成功整合公、私有土地。園區內的中央公園占地67公頃，為臺中市最大綠地，被譽為「臺中之肺」，不僅提供市民優質休憩空間，更成為園區的生態核心。

臺中中央公園鳥瞰圖。 圖／臺中市政府地政局 提供
臺中中央公園鳥瞰圖。 圖／臺中市政府地政局 提供

國際級建設匯聚 打造經貿文化樞紐
水湳經貿園區內聚集水湳中央公園、臺中綠美圖、臺中國際會展中心及臺中流行影音中心等重大建設。其中，臺中國際會展中心為全臺臨接綠地公園面積最大的會展中心，未來可提供2,360個展覽攤位及2,200席的大型國際會議廳，將推動中部產業發展。而綠美圖則是臺灣首座美術館與圖書館共構的指標性建築，由日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所與臺灣劉培森建築師事務所聯手設計，預計於今年底開幕，提供市民嶄新的文化藝術體驗。

臺中綠美圖全臺首座美術館與圖書館共構的指標性建築。 圖／臺中市政府地政局 提供
臺中綠美圖全臺首座美術館與圖書館共構的指標性建築。 圖／臺中市政府地政局 提供

即將完工的臺中國際會展中心。 圖／臺中市政府地政局 提供
即將完工的臺中國際會展中心。 圖／臺中市政府地政局 提供

未來展望：臺中新核心發展區
隨著水湳經貿園區的持續建設與完善，未來將吸引高科技產業、商業辦公、文創設計及會展經濟等多元產業進駐，帶動臺中市成為國際級智慧經貿城市。透過永續城市發展策略，水湳經貿園區將不僅是臺中市的重要發展核心，更將成為臺灣最具代表性的低碳智慧城市示範區，邁向更加宜居、創新的未來。(臺中市政府地政局 廣告)

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