新北勞動教育學院免費課程 打造勞資雙贏

文／ 新北市政府勞工局 提供

新北勞動教育學院自100年起開辦一系列專業課程，主要目的在培育企業勞資會議代表，將勞資糾紛處理內部化，減少勞資爭議的產生及擴大，創造勞、資、政三贏目標。這些課程特別邀請具實務經驗的公部門主管、法律事務所律師及大專院校教授授課，達成落實勞動法保障，維護勞工與公司的權益，營造幸福職場。

113年勞動教育學院勞資會議代表研習初階班上課情形。 圖／新北市政府勞工局 提供
113年勞動教育學院勞資會議代表研習初階班上課情形。 圖／新北市政府勞工局 提供

課程主要分為三類，首先是「勞資會議代表研習班」，包含初階、進階及精進班，課程針對現任勞資會議代表進行培訓，內容涵蓋勞資會議的基本知識、勞動法令及會議進行的注意事項，課程內的精進班更是透過分組模擬勞資會議，讓學員能透過角色扮演了解不同立場的考量與需求。其次，「勞動專題研討」是針對熱門勞動議題進行深入討論，並對法律新增及修正規定的影響進行比較，利用週末半天的時間規劃專題課程，提升學員參與的動力，增強勞動意識。最後，「勞動議題研討會」是新北勞動教育學院長期與多所知名大學合作，邀請勞動領域的專家、學者和律師，透過經驗分享和交流，預測未來勞動趨勢，提出見解，幫助學員更容易理解勞動法規和趨勢。

113年勞動教育學院勞資會議代表研習進階班上課情形。 圖／新北市政府勞工局 提供
113年勞動教育學院勞資會議代表研習進階班上課情形。 圖／新北市政府勞工局 提供

新北勞動教育學院為了提升企業和工會內部處理勞資關係的能力，增強勞動權益意識，將持續規劃多元課程，舉辦研討會，聘請經驗豐富的優良教師，進而提升整個新北市市民的勞動教育水平知識，打造職場和諧。

113年勞動教育學院勞資會議代表研習精進班上課情形。 圖／新北市政府勞工局 提供
113年勞動教育學院勞資會議代表研習精進班上課情形。 圖／新北市政府勞工局 提供

「勞資會議代表研習班」每年上、下半年各開辦一期，報名資格為戶籍或工作地在新北市的勞工，優先錄取目前於事業單位擔任勞資會議代表者。建議可依次報名初階班、進階班、精進班及「勞動專題研討」、「勞動議題研討會」，循序漸進，培養專業勞動法令知識。

報名電話-(02-22983639 分機115新北勞動教育學院江先生)
更多詳情請搜尋「新北勞動雲/勞動教育平臺」：https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/LaborLawEdu

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