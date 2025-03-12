少子化催生家長「逐校而居」潮 淡海雙語學校成搶手學區

撰文／ 詹宜芬

少子化趨勢下，家長們用心為孩子教育布局，傾向「逐校而居」。 圖／霞飛廣告提供
少子化趨勢下，家長們用心為孩子教育布局，傾向「逐校而居」。 圖／霞飛廣告提供

隨著少子化趨勢日益明顯，家長們在為孩子未來教育資源布局的競賽中，越來越傾向「逐校而居」，提前入主優質明星學區。其中，雙語學校因其國際化教學特色與多元語言環境，成為購屋決策的重要關鍵，吸引眾多年輕家庭搶先布局。而相較於台北市蛋黃區每坪動輒百萬元的房價，新興重劃區價格親民，更符合年輕族群提前購屋設籍，藉此保障子女教育資源不落人後。

淡江大橋即將完工，交通建設明顯提升區域發展潛力。 圖／霞飛廣告提供
淡江大橋即將完工，交通建設明顯提升區域發展潛力。 圖／霞飛廣告提供

新北市長侯友宜於日前曾表示，隨著淡江大橋即將完工、淡北道路已動工，與淡海輕軌二期建設發展，淡水區交通三箭逐一到位，明顯提升區域發展潛力，加上連續18個月人口不斷增長，於去年底已突破20萬人口大關，人口紅利隨之帶來大量就學需求，市府已核定淡水國中新校舍及規劃淡海國際學校，力圖打造明星雙語學區，預計於民國121年完工招生。

淡海雙語國小校舍新穎，其招生優勢促使家長提前設籍學區。 圖／霞飛廣告提供
淡海雙語國小校舍新穎，其招生優勢促使家長提前設籍學區。 圖／霞飛廣告提供

對此，淡海新市鎮相對房價基期低，目前區域每坪4字頭，確實成為許多家長移居定居的首選，因基地鄰近新校淡海雙語國小，距離約100米，其招生優勢不僅吸引了大量賞屋民眾，更促使部分家長為了布局孩子未來學區，而提早進入市場。「新海城」基地正對輕軌V10淡海新市鎮站，坪數規劃為21-35坪，2-3房，為市場主力商品，有不少首購及置產族看好該區長遠發展，提前購入搶佔地段。

在少子化背景下，家長們不僅重視當前的教育資源，更希望為子女提前存人脈存摺，未來校區將成為影響父母們購屋決策關鍵，學區房市場競爭將持續升溫，在剛性需求推動下，雙語學區勢必成為穩固房價的重要支撐力。

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