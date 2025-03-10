PO眼傷照嘆「該斷就斷」又刪文 蔡依珊回應了

紅豆食府千金蔡依珊，與國民黨副主席連勝文結婚18年，時常在社群平台分享日常。昨日她在Instagram上傳一張眼睛特寫照，透露自己被愛犬抓傷，並提到「希望大家，不好的，該斷就斷了」，不久後刪文，引發網友議論。蔡依珊今下午回應，傷口已經結痂，她是有感而發覺得該把心裡念頭斷掉。

蔡依珊今在IG限時動態上傳快問快答影片回覆網友關心。她表示，右眼下方傷口是在平躺和愛狗玩時造成，因為狗比較壯一點，撲上來剛好在眼睛下方位置，傷口已經結痂，今天洗臉已經不會刺痛了。

針對文中提及「該斷就斷了」，蔡依珊解釋，雙子座個性喜歡分享事物，有時沒頭沒尾蹦出一句話，「這要反省一下。」至於斷什麼？蔡依珊說，是她心裡面工作這幾年的一些感覺，感謝大家在她創業時給予支持。成功與否，有時候不是自己的錯，她會省思很多，有時候天時地利人和，幸運也是很重要的一部分，她是有感而發才這樣寫。