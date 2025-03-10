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五接環評 最快下月攻防

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
台中港天然氣接收站環評初審（五接）本月底前補正資料，最快下月續審，將是下一場攻防焦點。圖為台中電廠。圖／台中市環保局提供
台中港天然氣接收站環評初審（五接）本月底前補正資料，最快下月續審，將是下一場攻防焦點。圖為台中電廠。圖／台中市環保局提供

賴政府去年五月執政後，中火二期新建燃氣機組、洲際液化天然氣接收站（七接）、協和電廠更新改建計畫（四接）相繼過關。台中港天然氣接收站環評初審（五接）本月底前補正資料，最快下月續審，將是下一場攻防焦點。

民進黨政府二○一六年提出能源轉型計畫，預計今年天然氣配比將達百分之五十，因此，天然氣機組、接收站等環評如火如荼進行，每隔兩個月就有天然氣相關開發案闖關環評。

台中電廠第二期新建燃氣機組計畫將蓋四部燃氣機組，環保團體指出，此舉將讓中火成為全球最大火力發電廠，全案仍於去年十月卅日通過環評審查。去年九月底七接通過環評初審，環保團體要求，政府應履行行政院前院長林全的的承諾、在大林蒲遷村未定案前不可通過新的開發案，也要求本案應進入二階環評，本案在去年十二月十一日通過環評。

上月底四接環評闖關成功，環保團體已向台北地檢署遞狀，控告台電環保處長吳政宏及兩名顧問公司人員涉嫌違反環評法、登載不實等罪。

至於還未通過環評的五接，第一次初審是在二○二一年三月卅一日，近四年間台電多次申請展延補件，預計本月底前須補齊資料，最快四月進入第二次初審。

監督施政聯盟執行長許心欣表示，上述環評案例就是環保團體一直抨擊的環評特快車，也就是空汙不減反增的大燃氣時代，有些開發案拖了很久，有些則是彎道超車火速通過，但弔詭的是燃氣機組和接收站是分開環評，這樣將出現空有機組卻無氣可用。

環境部環保司長徐淑芷表示，目前還未收到五接的補件資料，環境部不會預設立場，都會回到環評委員的專業審查。

中火 四接 環評

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