哈佛與麻省理工學院學生 波士頓分享訪台見聞

參加「2025台灣參訪團」的美國哈佛大學及麻省理工學院學生，出席在駐波士頓辦事處舉行的分享活動，學生對台灣社會活力、半導體高科技業及對全球公衛貢獻等，留下深刻印象。

由哈佛大學台灣留學生籌組，包括哈佛大學及麻省理工學院共54人參加的美國學生台灣參訪團，於1月19日至24日訪台。在台期間曾拜會副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安、前總統蔡英文，及國安會、中研院及台積電等重要機構，也造訪台南、九份及台灣各地夜市。

來自哈佛大學甘迺迪學院、法學院、商學院及麻省理工學院商學院等30名學生，3月7日在駐波士頓辦事處分享台灣行，學生對友善民眾、活力社會、整潔市容、半導體等高科技產業及台灣對全球公衛的貢獻，留下深刻印象。

訪台學生對蕭副總統與蔡前總統平易近人，坦率分享台灣面對壓力，如何深化民主，獲得更多國際支持表達敬佩。

2025台灣參訪團是第2次舉辦，已成為波士頓地區重要大學最受歡迎的外國參訪活動之一，報名者超過120人，共54人幸運成行。

駐波士頓辦事處長廖朝宏感謝籌辦人，讓美國學生對台灣民主、經濟發展及各種挑戰有更進一步的認識，他歡迎學生再度來台，體驗更多美食、美景及台灣人的熱情。