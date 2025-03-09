聯合報一周大事3/2~3/8

1954年3月8日，該年度的三八國際婦女節慶祝大會，當日上午9時半在北一女中大禮堂舉行，由皮以書、錢用和、李秀芬、林慎、呂錦花、盧敦兢、吳清香、朱綸、陳逸雲、李緞、蔣方良、浦陸佩玉、許素玉、曾寶蓀、江學珠，女青年代表，女工人代表等17人為主席團，到機關首長有省主席俞鴻鈞，主任郭澄，處長謝徵爭，外賓藍欽夫人，宋才夫人，愛德華夫人，奧本夫人等，及女監委，女國大代表，各機關代表，全體模範婦女，反共義士等數千人。

2025-03-08 09:00