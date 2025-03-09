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聯合報一周大事3/2~3/8

聯合報／ 本報訊
在與美國總統川普3日舉行聯合記者會後，台積電董事長魏哲家（右）6日再與賴清德總統（左）一同說明對美投資案。 圖／聯合報系資料照片
在與美國總統川普3日舉行聯合記者會後，台積電董事長魏哲家（右）6日再與賴清德總統（左）一同說明對美投資案。 圖／聯合報系資料照片

國內

3日：護理人力短缺，急診壅塞，衛福部宣布兩大利多，一為急診及加護病房等護理人員也能領取夜班津貼，以及研議「急診三班護病比」制度。

6日：台積電擴大在美投資，國內外高度關注，賴清德總統昨偕同魏哲家出面，賴總統稱，沒有來自美國的壓力；魏哲家表示，在台灣蓋十一個生產線仍如期進行。

8日：綠營推動大罷免，國民黨也吹響反攻號角，決定另開公投戰場拆彈。國民黨主席朱立倫證實，反廢死公投是非常重要的議題。

國外

3日：在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家在白宮宣布，台積電未來四年要增加對美投資一千億美元，建造三座晶圓廠、兩座先進封裝廠與研發中心。

4日：美國總統川普宣布，四日起對加拿大與墨西哥進口產品全面課徵百分之廿五關稅，對中國大陸產品再加徵百分之十關稅。加拿大與大陸隨即宣布報復措施，全球新一輪關稅戰開打。

4日：美國總統川普呼籲國會廢止拜登政府補助半導體業五百廿億美元的晶片法，可能影響台積電原本可獲得的補助。

半導體 台積電 川普 朱立倫 美國 賴清德

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