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性騷修法周年 申訴案增17%

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
MeToo運動引發各界關注性暴力議題，性騷擾防治法去年3月8日全面施行，至今滿1周年，修法後性騷擾申訴流程簡化，從過去申訴、再申訴程序，改為申訴後直接送地方政府審議會審議。性騷示意圖，本報資料照片。
MeToo運動引發各界關注性暴力議題，性騷擾防治法去年3月8日全面施行，至今滿1周年，修法後性騷擾申訴流程簡化，從過去申訴、再申訴程序，改為申訴後直接送地方政府審議會審議。性騷示意圖，本報資料照片。

性騷擾防治法去年三月八日修正，昨屆滿周年，性騷防治法修法後，將申訴流程簡化，從申訴、再申訴，改為申訴後直送地方政府審議會。據衛福部統計，去年申訴案共有三千六百多件，成案件數達一千七百件，與前年相比增加百分之十七，衛福部昨也分析性騷案件樣態，以肢體騷擾為大宗，其次為傳送色圖及偷拍。

據衛福部統計，二○二四年受理約三千六百件性騷擾申訴案，經地方政府審議約三千一百件申訴案，較二○二三年的二六五○件，增加百分之十七，性騷案審議時間從六個月縮短為四個月，增加性騷申訴成案量。

二○二四年成案件數為一千七百多件，分析型態，被害人年齡以十八至卅歲最多，約占百分之四十五。性騷擾樣態以肢體騷擾為大宗，占百分之四十一，其次為傳送色情圖片或偷窺偷拍，占百分之廿六，言語騷擾占百分之十九。發生地點公共場所最多，占百分之五十，其次為數位媒體占百分之十九，大眾運輸工具占百分之十五。

經審議後成案性騷案件中，八成行為人提起出訴願，百分之六十一行為人主張自己遭汙衊或與被害人兩情相悅，否認性騷。另百分之卅八訴願人自認並無性騷擾犯意或企圖。

張秀鴛表示，性騷擾事件是否成立，並非考量行為人犯意，而是以客觀人證、事證、物證，與被害人事發時是否感到不適及被冒犯等主觀感受為判斷標準，呼籲民眾生活中應尊重他人界線，沒有人是局外人，每個人都是友善第三人，可主動介入、關懷被害人，共同營造性騷擾零容忍環境。

性騷擾 衛福部 被害人

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