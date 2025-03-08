「永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任」新書發表 推動歷史正義

今天是婦女節。在台灣首部集結台灣、日本、韓國及中國等學者共同撰寫的「永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任」今舉行新書發表會，國內外學者共同探討慰安婦議題，推動歷史正義與人權意識，除各國學者不同研究視角的激盪，更志在促進日本政府深思，尋求真相與和解的可能。

「永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任」 是台灣首部集結台灣、日本、韓國、中國等國專家學者共同撰寫的學術專書，深入探討二戰期間日本帝國所設置的慰安婦制度，透過法律分析、實地調查與倖存者口述歷史，揭示這段被刻意掩蓋的戰爭歷史，並探討如何落實歷史正義。

台北教育大學通識中心兼任教授楊孟哲表示，近年來隨轉型正義的盛行，過去不公不義的政治、性別歧視等等，尤其婦女人權運動也在時代洪流中快速成長，是重新檢視過去婦權議題的大好時機。

他以慰安婦為例，不管是非自願或是自願者，慰安婦在日本慰安所內的存在，都是為了服務男性而生的一羣受苦女性。慰安婦在東亞各國都有前例，除了台灣，南韓、北朝鮮、中國甚至東南亞，各佔領區都留下許多慰安婦的血淚史。

楊孟哲認為，往昔在台灣討論慰安婦不免受到政治操作，看不到真相，然而慰安婦並非台灣獨有，若將視角放大，或許能提供不同的歷史視野，透過各國學者對話，除知識層面上相互理解，更志在促進日本政府進一步深思，共同尋求真象與和解的可能。

婦女救援基金會董事葉德蘭表示，今年是二戰結束80周年，然而戰後有部分議題仍遺留至今未得到解決，尤其是對「慰安婦」責任的追究。隨著當時證人逐漸離世，「慰安婦」調查紀錄與研究是我們拼湊出完整歷史圖像的工具，本書彙集了各地「慰安婦」研究，並深入探討制度背景、個案影響及後續發展，儘管各國專家學者提供了不同面向的歷史視角與研究方法，但大家共同目標都是追尋真相，期許世人透過這段歷史，理解戰爭中女性的人權議題、受暴女性的處境，從中學習性別平等與尊重。

政治大學民族學系兼任教授藤井志津枝強調，慰安婦問題不只是歷史事件，而是關乎人權與正義的重要課題。面對這段沉痛歷史，不能選擇遺忘，應更加嚴正地譴責日本政府對此問題的敷衍與逃避，並持續為歷史真相發聲，讓未來世代記取教訓，避免相同的悲劇再次發生。

沖繩大學國際關係系副教授洪沇伸則表示，經過30多年研究，已經可確定整個亞洲太平洋戰爭期間，凡日本的殖民地或佔領地都設有「慰安所」，成為壓迫當地女性的「軍隊性暴力系統」，包括聯合國消除對婦女歧視委員會在內的多個國際機構，都已多次敦促日本政府儘速解決這個問題。

台北教育大學前校長莊棋銘說，有句話說「歷史的錯誤，可以原諒，但是要還受害人公道」，很可惜的是，日本政府至今對台灣的慰安婦，不僅沒有正視其歷史上犯的迫害人權的錯誤，還敷衍推託，台灣政府也不積極為受害的慰安婦爭取應有的權益。甚至還有人說慰安婦是自願的，無疑是在傷口上撒鹽，本書不僅是一部歷史研究著作，更是對正義與人權的呼籲。