性騷法修法周年 衛福部：申訴案增17%、成案8成提訴願

MeToo運動引發各界關注性暴力議題，性騷擾防治法去年3月8日全面施行，至今滿1周年，修法後性騷擾申訴流程簡化，從過去申訴、再申訴程序，改為申訴後直接送地方政府審議會審議。衛福部統計，去年申訴案件共3600件，成案案件1700件，騷擾樣態以肢體騷擾為大宗。不過，民眾訴願比率高達8成，需檢視背後原因。

衛福部統計，113年受理約3600件性騷擾申訴案，經地方政府審議約3100件申訴案件，較112年2650件增加17%，審議時間從6個月縮短為4個月。衛福部保護司長張秀鴛表示，從審議案件增加、時間縮短，足見新法修正延長申訴期限、申訴程序簡化，除提升被害人求助意願，也加速案件處理速度，讓性騷防治法成為被害人求助時後盾。

113年申訴成立案件約1700件，被害人年齡以18歲至未滿30歲最多，約占45%。性騷擾的行為樣態以「肢體騷擾」為大宗，占41%、其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」，占26%、「言語騷擾」占19%；發生地點以「公共場所」包含百貨公司、商場、餐廳、馬路等，占50%最多，其次為「數位媒體」占19%、「大眾運輸工具」占15%。

不過，經審議後成案的性騷案件中，有8成行為人會提出訴願，61%行為人會主張自己是遭到汙衊，或與被害人是兩情相悅，否認性騷，另有38%訴願人認為自己並無性騷擾犯意或企圖。衛福部將檢視訴願成功與駁回比率，了解背後真相，是否與兩造在審議、調查時未提供足夠意見有關，或單純因行為人對審議結果不滿提出訴願。

張秀鴛表示，性騷擾事件成立與否，不論行為人是否有犯意，而是審認客觀之人證、事證、物證，以及被害人於事發時感到不舒服、被冒犯等主觀感受為重要的判斷標準，生活互動中應尊重他人界線，注意與他人互動的分寸，避免不知不覺成為行為人，「性騷擾防治沒有人是局外人，每個人都可以成為友善第三人，透過主動介入、關懷被害人，共同營造、維護性騷擾零容忍的環境。」