宜蘭地院法官酒駕2小時 監察院彈劾移送懲戒法院
宜蘭地方法院法官張軒豪去年8月間因酒駕遭警攔查，監察院今天指出，張軒豪在辦公室飲酒後開車，直到遭攔查，實際酒駕時間長達約2小時，日前已通過彈劾提案，移送懲戒法院審理。
監察院今天透過新聞稿指出，張軒豪去年8月19日在辦公室飲酒後開車，並搭載同事，而後因遭警方攔查，發現吐氣所含酒精濃度高達每公升1.05毫克，有違公務員服務法、法官法及法官倫理規範相關規定，事證明確，情節重大。
監察院說，已於4日彈劾案審查會審查通過監察委員王幼玲、紀惠容提案，全案將移送懲戒法院審理。
根據彈劾案文，張軒豪在事發當天下午5時30分許於辦公室飲酒，後開車上路並搭載某書記官，晚間8時48分許，於宜蘭市縣政二街與環市南路口時，因行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，遭警攔查，被發現車內有酒味，且有明顯酒容、酒氣、酒態。
彈劾案文顯示，被彈劾人實際酒駕時間長達約2小時，且酒測值高達每公升1.05毫克，違反公務員服務法第6條及法官倫理規範第5條的謹慎義務，並經宜蘭地院判處有期徒刑4月，得易科罰金在案，有違公務員服務法、法官法及法官倫理規範相關規定，情節重大，嚴重損及司法形象，有懲戒必要，應移送懲戒法院審理。
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