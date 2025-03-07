快訊

事前不知情？台積電投資美國千億元 郭智輝曝「大家都不知道」

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

小米Xiaomi 15系列開賣寵粉！Xiaomi 15 Ultra送6千元贈品 價格、優惠資訊一次看

宜蘭地院法官酒駕2小時 監察院彈劾移送懲戒法院

中央社／ 台北7日電

宜蘭地方法院法官張軒豪去年8月間因酒駕遭警攔查，監察院今天指出，張軒豪在辦公室飲酒後開車，直到遭攔查，實際酒駕時間長達約2小時，日前已通過彈劾提案，移送懲戒法院審理。

監察院今天透過新聞稿指出，張軒豪去年8月19日在辦公室飲酒後開車，並搭載同事，而後因遭警方攔查，發現吐氣所含酒精濃度高達每公升1.05毫克，有違公務員服務法、法官法及法官倫理規範相關規定，事證明確，情節重大。

監察院說，已於4日彈劾案審查會審查通過監察委員王幼玲、紀惠容提案，全案將移送懲戒法院審理。

根據彈劾案文，張軒豪在事發當天下午5時30分許於辦公室飲酒，後開車上路並搭載某書記官，晚間8時48分許，於宜蘭市縣政二街與環市南路口時，因行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，遭警攔查，被發現車內有酒味，且有明顯酒容、酒氣、酒態。

彈劾案文顯示，被彈劾人實際酒駕時間長達約2小時，且酒測值高達每公升1.05毫克，違反公務員服務法第6條及法官倫理規範第5條的謹慎義務，並經宜蘭地院判處有期徒刑4月，得易科罰金在案，有違公務員服務法、法官法及法官倫理規範相關規定，情節重大，嚴重損及司法形象，有懲戒必要，應移送懲戒法院審理。

公務員 監察院 酒駕

延伸閱讀

遭點名酒駕死傷數微增 新北：每10萬人死傷數是全國次低

酒駕死傷人數不降反增 台南警局：強力執法及源頭預防

全國酒駕防制成效總評比出爐 5縣市死傷不減反增

民團批變更性別須強制手術違憲 赴監院陳情

相關新聞

藍綠大咖將現身？柯爸告別式採喜喪布置 柯家低調送別

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，家屬在私人生命會館設靈堂，各界政壇人士都前來拈香致意，告別式將於3月10日舉辦。知情人士透露，由於柯爸享耆壽94歲，依照傳統屬於喜喪，會場會以粉色蓮花為主體，前總統陳水扁、馬英九已應邀參加。

阿里山鄒族女力閃耀！伊鈴站長在災區第一線守護回家路

隨著時代改變，女性不只在家相夫教子，也能進入職場闖出一片天，阿里山鄒族「伊鈴．亞達烏幼安那」是很特別的例子，她投身公路工...

手術當日才知只能自費 醫改會：自費醫療讓醫糾增加

一位病患因手部疾患必須接受手術，患者在診間多次表明想用健保手術就好，經院方安排，患者住院準備接受手術，躺在病床上卻被告知...

恐遭肉搜⋯醫師不願當鑑定人 7百件醫療糾紛訴訟停擺

急診壅塞暴露國內急重症科別醫師新血難尋，除健保給付過低，立委陳菁徽點出，急重症執業現場醫療糾紛多，還會面臨言語、肢體暴力...

響應「為女著紅日」 行政、立法兩院齊祝女性健康快樂

每年3月第2個星期五為「為女著紅日」，行政院長卓榮泰今率內閣團隊到立院備詢時，特別穿紅色衣服、配飾，響應「為女著紅」行動...

照片看歷史／1959年3位美軍將領同日訪台 卻否認有任務

1959年3月7日，因中共空軍沿海實力不斷增強，敵我飛機時有接觸之際，美國負責遠東空防的3位最高級空軍將領分別飛抵台北，進行2天訪問。3位美空軍將領中，美太平洋區空軍總司令史密斯少將於當日上午11時10分飛抵台北，半小時後，第13航空隊司令李威廉准將接著到達，而美遠東區空軍總司令庫特上將，則於同日下午4時半抵台，我鳴19響禮砲以軍禮相迎。這3人同日訪台雖非偶然，但皆異口同聲謂此行並未負有任何特殊任務。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。