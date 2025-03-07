響應「為女著紅日」 陳駿季別上春仔花手藝蜻蜓

台灣女性每天約逾40人死於心血管疾病，有婦女團體發起3月第2週的週五為「為女著紅日」，提醒注意健康。農業部部長陳駿季今天特地別上彰化縣農會「春仔花」手藝蜻蜓別針響應。

「台灣女人連線」於2016年起響應國際關心女性心血管健康的「Go Red for Women（為女著紅）」行動，在國內以3月第2週的週五發起「為女著紅日」行動，盼藉此提升社會重視女性心血管健康。

結合農村社會的傳統手藝，陳駿季今天也別上彰化縣農會所做的「春仔花」紅色蜻蜓別針，響應活動。

農業部說明，「春仔花」是台灣重要的傳統工藝，以手工纏繞工藝來製作花朵或各種造型，名字取自台語「春」的諧音，象徵「年年有餘」，藉此祝福每位女性都健康如春，幸福「有賰（ū-tshun）」。