演藝團隊年度獎助公布 總金額1.8億有但書

國藝會今天公告114年度「演藝團隊年度獎助專案」補助結果，共94個團隊總補助金額為新台幣1億8102萬元。國藝會官網註明有但書，「營運」補助要等立法院預算審議結果暨文化部捐贈經費結果而定。

千呼萬喚，國藝會終於公布表演藝術團隊每年的獎助金額，比起往年晚了1個月，國藝會表示，演藝團隊年度獎助專案內的「營運」補助預算由文化部逐年捐贈經費辦理，「年度計畫」補助由國藝會常態補助預算支應。

國藝會董事會核定演藝團隊年度獎助專案「營運」補助金額為1億7830萬元，「年度計畫」補助金額為272萬元，總補助金額共計1億8102萬元。但書則是這個專案「營運」補助部分，要等到立法院預算審議結果以及文化部捐贈經費結果而定，國藝會得視實際情況按比例刪減或停止補助。

「演藝團隊年度獎助專案」補助結果評選出94個獲補助團隊，包含2個「三年營運」及4個「二年營運」團隊獲得補助，79個團隊獲得「一年營運」補助，9個團隊獲得「一年營運及年度計畫」補助。

獲得「三年營運」團隊是無獨有偶工作室劇團以及黃翊工作室；「二年營運」團隊則為飛人集社劇團、盜火劇團、動見体以及當代傳奇劇場。

今年共計11個新進團隊獲補助，包括音樂組台北打擊樂團、台東回響樂團（台東縣）、嘉義民族管弦樂團（嘉義縣）；舞蹈組艸雨田舞蹈劇場（新竹縣）；戲曲組不貳偶劇、台灣崑劇團、九天民俗技藝團（台中市）；戲劇組嚎哮排演（台中市）、安徒生和莫札特的創意劇場、莫比斯圓環創作公社以及両両製造聚團（高雄市）。

今年對應當前表演藝術創發內涵的實際發展狀況，同時鼓勵團隊持續展現新思維與想像，今年度起已將「傳統戲曲組」調整為「戲曲組」，「現代戲劇組」調整為「戲劇組」，分為音樂、舞蹈、戲曲、戲劇4組評審委員會進行審查，各組所涵納的藝術類型、屬性更為寬廣，希望能關照表演藝術團隊發展需求。

文化部114年度「文化部台灣品牌團隊計畫」補助名單也在今天公布，總獎助補助金額為1億4240萬元新台幣，其中唐美雲歌仔戲團1620萬，優人文化藝術基金會1300萬，明華園戲劇團1500萬，紙風車劇團2100萬，雲門舞集4000萬，朱宗慶打擊樂團2900萬。唯一新增團隊是布拉瑞揚舞團補助820萬。