阿里山鄒族女力閃耀！伊鈴站長在災區第一線守護回家路

隨著時代改變，女性不只在家相夫教子，也能進入職場闖出一片天，阿里山鄒族「伊鈴．亞達烏幼安那」是很特別的例子，她投身公路工程領域18年，在阿里山工務段擔任站長，歷經莫拉克等風災，站在第一線勘災、搶通道路，守護往來旅客安全，翻轉職業性別印象。

52歲的伊鈴．亞達烏幼安那，來自阿里山鄒族部落，育有三名子女，2008年考取公職，投入公路工程領域，分發至公路總局第三區養護工程處甲仙工務段，負責台20線天池路段道路養護，曾歷經卡玫基、辛樂克、莫拉克等颱風帶來的重創，長年走在山區災後復原的第一線。

伊鈴．亞達烏幼安那2013年調回家鄉阿里山工務段，成為當地少數女性工程主管，肩負台18線等高山道路養護工作。她強調，對鄒族族人來說，公路不只是通往風景區的道路，更是生活的根本，每一條道路的安全，都影響著每一名族人，以及所有來訪的旅客。

今年農曆初二1月30日嘉義大埔鄉發生芮氏規模5.6淺層地震，台18線阿里山公路69.5公里處發生大規模山坡坍方，雙向道路中斷，還有一輛轎車被落石擊中，伊鈴．亞達烏幼安那放棄與家人團聚，頂著仍有發生餘震風險，衝至第一線協助搶修工作。

伊鈴．亞達烏幼安那回想，當時狀況很緊急，立即通報廠商動員工程人員及重型機具搶修，面對堆積如山的落石，只能揮汗奮戰，空氣中瀰漫著塵土，每一鏟、每一搬，都在時間賽跑，盡管汗水和泥土都黏在臉上，只想著要趕快把道路搶通，讓大家有安全回家的路。