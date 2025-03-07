手術當日才知只能自費 醫改會：自費醫療讓醫糾增加

一位病患因手部疾患必須接受手術，患者在診間多次表明想用健保手術就好，經院方安排，患者住院準備接受手術，躺在病床上卻被告知，今天醫院只有自費手術，「不要的話醫師很忙，要重新排隊。」雙方產生醫療糾紛，在醫改會建議下，循非訴訟調解方式處理。醫改會執行長林雅惠說，國內自費醫療比率攀升，連帶讓醫療糾紛增加，原因是醫病雙方認知不同，且民眾自掏腰包，對手術成果期待也高。

林雅惠表示，新藥新科技發展快速，導致國內自費醫療比率增加，醫病共享決策（SDM）雖已納入醫院評鑑項目，但仍屬於紙上作業、同意書等層次，加上醫病溝通時間縮短，病人難以了解如何選擇自費醫材、手術，並評估優劣，治療後若療效不符預期，就容易陷入醫病糾紛，若能及早化解病人疑問，有助提升互信，減少爭議事件。

刑事訴訟法修法，醫師進行醫療鑑定必須具名，導致醫師不願投入，刑事醫療糾紛訴訟停擺。林雅惠說，病人走到訴訟，多是希望得知真相，台灣醫療圈子小，新法上路增加醫師身分曝光，即使有醫師願意具名擔任醫審會委員執行鑑定，提出的鑑定內容與專業意見，勢必趨於保守，對於病家而言，也會擔心「醫醫相護、醫法相護」，比起處理鑑定，強化醫病溝通共決，更能根本解決問題。

高等法院法官廖建瑜統計，全台法院醫療訴訟刑事案件科別，以醫美為最高，其次則為婦產科、牙科、護理整形外科、泌尿外科等；另，108至112年醫療訴訟民事案件十大過失樣態，「違反告知說明義務」排名首位，其次才是「手術失當」、「處置失當」等項目

廖建瑜表示，由前述統計可見，連一般認為不易產生糾紛的牙科，也榜上有名，護理醫療糾紛案件，也多與自費醫美診所、坐月子中心有關，足見自費醫療愈多科別，民眾對醫療成果期望愈高，也愈容易在治療後產生醫療糾紛。曾有民眾選擇達文西手術，但在手術進行到一半，發現組織沾黏嚴重，必須改用傳統手術，院方卻說機器已經開機，仍要按照微創手術標準收費，引發糾紛。