恐遭肉搜⋯醫師不願當鑑定人 7百件醫療糾紛訴訟停擺

急診壅塞暴露國內急重症科別醫師新血難尋，除健保給付過低，立委陳菁徽點出，急重症執業現場醫療糾紛多，還會面臨言語、肢體暴力，對年輕醫師是一大阻力。國內醫療糾紛除採非訴訟調解，民眾也可興訟爭取權益，但刑事訴訟法修法後，醫審會醫師執行醫療鑑定醫師必須具名，導致無人願擔任委員，目前有7百餘件擱置。

但刑事訴訟法修法後，已有合計已有330件刑事醫療糾紛案件被退回，分別是279件舊案、51件新案。

陳菁徽辦公室今天舉辦「如何精進我國醫療糾紛處理機制」公聽會，公聽會現場解釋醫療糾紛調解法源為「醫療事故預防及爭議處理法」，據衛福部統計，去年修法後， 經調解處理的醫療糾紛成立率，已從39%上升至45%。

陳菁徽表示，醫預法上路後調解率增加，為良性進步，但醫療糾紛不可能降到零，且仍有案件進入訴訟，仰賴醫事鑑定作為參考，但鑑定醫師需具名，已讓醫療糾紛訴訟案陷入停滯。

國防醫學系教授兼副系主任王志嘉表示，刑事訴訟法修正後，不論是醫師進行「個人鑑定」，或由醫事審議委員會進行的「機構鑑定」，負責進行報告的醫師都必須具名，甚至有病人反告鑑定醫師，急重症科別醫療糾紛多，偏偏又是圈子最小的科別，「鑑定對象是自己的老師、認識的同僚，醫師壓力很大。」

衛福部醫事司長劉越萍也說，醫療鑑定醫師需具名，但醫療執業環境關係緊密，醫師間互相認識，容易有人情壓力，或遭遇批評、關說請託，甚至被肉搜曝光並以暴力對待；此外，醫師必須出庭接受詰問，在臨床業務繁重情況下，也很難進行，而醫師為執行鑑定所做的時間及損失，與鑑定報酬並不相當。

立委吳宗憲表示，法官、檢察官具名參與審判，因為法庭有法警保護，醫師在診間卻只有護理師一人在旁，無人可保障醫師安全，且醫療是開放環境，民眾能輕易查到鑑定醫師何時在何地看診，不符鑑定的病人恐因此到診間實施暴力，才會陷入找不到醫師擔任醫審會委員窘境。

劉越萍表示，醫療鑑定議題浮上檯面，司法院、法務部提出醫療糾紛以訴訟方式處理者很少，「但這不就像醫師跟病人說手術失敗率低，但還是有可能發生問題」，中華民國是五權分立國家，各院都有職責改善醫療糾紛問題，建議司法院推動形式訴訟法修法，或參考智慧財產權法，對醫療訴訟事件提出特別法，才能正本清源解決問題。

實踐大學法律學系教授張麗卿表示，醫審會流程嚴謹，司法機關提出需求後，由醫師進行初步鑑定後，還有資深醫師複核，後續再提到委員會審議，具有客觀性與公信力，建議微調刑事訴訟法第208條文內容，賦予醫事報告證據能力，讓醫審會以整體委員會為名義出具報告，醫師不必具名也不用到庭接受詰問。