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響應「為女著紅日」 行政、立法兩院齊祝女性健康快樂

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
今天是「為女著紅日」，行政院長卓榮泰（右）今率內閣團隊到立院備詢時，特別穿紅色衣服、配飾，響應「為女著紅」行動，展現行政團隊對於女性心血管健康議題的重視與關懷。記者潘俊宏／攝影
今天是「為女著紅日」，行政院長卓榮泰（右）今率內閣團隊到立院備詢時，特別穿紅色衣服、配飾，響應「為女著紅」行動，展現行政團隊對於女性心血管健康議題的重視與關懷。記者潘俊宏／攝影

每年3月第2個星期五為「為女著紅日」，行政院長卓榮泰今率內閣團隊到立院備詢時，特別穿紅色衣服、配飾，響應「為女著紅」行動，展現行政團隊對於女性心血管健康議題的重視與關懷，國民黨立委洪孟楷在國是論壇時呼籲重視女性健康，民眾黨立委也拿著鮮花送給女性閣員與女性職員。

卓榮泰今天到立法院時與內閣閣員都佩戴紅色愛心胸章，並與女性內閣及立委一起在議場內合影，呼籲全民一起重視女性健康。立法院長韓國瑜祝福所有女性不論是「為女著紅日」或「三八婦女節」都能健康快樂。

國民黨立委洪孟楷在國是論壇發言時佩戴胸前紅色胸章、楊瓊瓔則是身穿紅色衣服，都呼籲政府重視女性健康權益，民眾黨總召黃國昌進議場後與黨籍立委拿著花束送給在場女性職員，張啟楷特別送行政院副院長鄭麗君花束並給予祝福。

今天是「為女著紅日」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）進議場後與黨籍立委分送花束給在場女性職員與內閣閣員。記者潘俊宏／攝影
今天是「為女著紅日」，民眾黨立院黨團總召黃國昌（右）進議場後與黨籍立委分送花束給在場女性職員與內閣閣員。記者潘俊宏／攝影
今天是「為女著紅日」，民進黨女性立委與內閣閣員邀請行政院長卓榮泰一起在議場內合影，並呼籲一起為女性健康努力。記者潘俊宏／攝影
今天是「為女著紅日」，民進黨女性立委與內閣閣員邀請行政院長卓榮泰一起在議場內合影，並呼籲一起為女性健康努力。記者潘俊宏／攝影

內閣 團隊 性健康

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