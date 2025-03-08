好房子品質系列（3）— 全透明原生健康建築篇

您知道房子也有產銷履歷制度？

SGS國內第一份「建物生產履歷」 100%全品項驗證資訊大公開

當前國內建築業陷入缺工困境，導致連知名大廠都爆出品質糾紛。寶舖建設指出，建築品質自行監理，在國內行之有年，但現階段遭遇大缺工的年代，已逐漸失控，因此成為建築問題的根源。有鑑於此，寶舖委由第三方國際權威機構瑞士SGS進行100%全品項驗證，就是為了杜絕人工疏失而肇生問題。

不僅自行監管建築品質，寶舖委由第三方國際權威機構瑞士SGS進行100%全品項驗證。 圖／寶舖建設 提供

寶舖於竣工交屋時向客戶交付「SGS建物生產履歷」，內容涵蓋該建物100%全品項建築品質驗證報告。 圖／寶舖建設 提供

寶舖也將在每座住宅大樓竣工交屋時，向購屋客戶交付一本由瑞士SGS出具，全台第一份「建物生產履歷」，內容涵蓋該建物100%全品項建築品質驗證報告，跨出建築資訊「全透明」的一大步。

寶舖建設啟用瑞士SGS執行第三方驗證，對建築品質作最權威的保證，就是為了打造「全透明原生健康建築」概念產品，可謂成功實踐「建物知情權」的重要關鍵，同時提供購屋者與居住者全盤的建築資訊。

寶舖建設在竣工交屋時，會交付給購屋者一份由SGS出具的「建物生產履歷」，這是完全比照農產品無毒、安全的產銷履歷制度，也是全台第一家經由國際第三方檢測提交建物履歷報告書的建設公司。我們每天採買農產品，總是挑挑揀揀地檢視食材是否新鮮、健康、無毒，深怕吃進去任何一絲不健康安全的飲食，然而對於我們每天與家人生活共處、花費一輩子積蓄所購買的建築物卻知之甚少。一旦入住後發現問題，必然追悔莫及。有了SGS這份「建物生產履歷」，房屋買主完全透明掌握整座建物的安全報告，不必再多花一筆錢驗屋。同時，這份「建物生產履歷」不僅是建築品質的保證，也等同價格保證。未來轉手不掉價，甚至物以稀為貴，還可能有增值的空間。

寶舖再創新 五大國際認證「只蓋健康好房子」

知名建商私訪取經 未來房市轉型大潮不遠

20年前從台北市大安區崛起的寶舖建設，以建蓋精品住宅自居，堅持「只蓋健康好房子」，並從2017年首度以0.41G超高耐震能力，在大安森林公園周邊推出「水樹之間」建案後，至今已完成5棟0.41G耐震住宅大樓。不僅如此，WELL國際健康建築認證、WELL for residential 健康住宅計畫、SGS 100%全品項建築品質驗證、ISO 19650-2建築資訊塑模(BIM)與ISO 19650-3資產管理(FM)雙向現代化指標、BSI Kitemark™風箏標誌認證等等，一連串目不暇接的國際認證，落實「全透明原生健康建築」，完全顛覆傳統的模式，讓這家中小型建商逐漸受到矚目。

事實上，寶舖建設雖然隱身在北市大安國宅巷弄中，卻幾度在房屋市場寫下驚嘆號。早在2009年，就在38組人馬環伺之下，以每坪372萬元標得台銀青田街土地，一舉寫下國內容積單價最高的住宅區土地；2010年1月，又以每坪719.48萬元搶標北市羅斯福路三段國有地，登上北市最貴商業區土地寶座；同年更以每坪900萬元，拿下的森林公園周邊的建地，鑄造了日夜藍瀑光彩奪目的地標建築「水樹之間」，同時也是國際知名建築師藤本壯界在台唯一住宅作品。寶舖建設數次大膽並令人驚喜的舉措，在新聞媒體廣泛報導下，早已聲名鵲起。

而水樹之間、寶舖212、寶舖CARE等建案，以驚人速度完銷的紀錄，再再證明了寶舖獨特產品的市場魅力。特別是近年來，0.41G稀有安全超高耐震宅、WELL國際健康建築認證，甚至以中小規模之姿，走向數位轉型。這種既逆勢，又顛覆傳統房市的作法，引起購屋者的好奇與期待。

現階段，寶舖付諸實現的「全透明原生健康建築」，即從建物規劃、設計、施工、竣工、維養五大階段均運用3D建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱BIM）、搭配數位孿生（Digital Twin），加上第三方國際權威機構瑞士SGS100%全品項驗證、全生命週期管理系統，落實居住者全盤擁有「建物知情權全透明」；並從「建築優生學」出發，構築「原生」，無論是0.41G超高耐震能力、或是從規劃設計階段起奉行WELL國際健康建築標準等各項指標，打造「健康建築」。上述各大系統標準，說起來寥寥數語，但要付諸實踐，除了要花上大筆銀子外，最難以跨越的，恐怕是從數位轉型到國際認證，一道道新技術的門檻，寶舖創新的作法，彷若踏在趨勢前沿的小青萍、小微瀾，市場不是無感。寶舖走的腳步或說有點孤寂，但不言而喻的，吸引了相同重視建築品質與博學科技的消費者。

寶舖運用 BIM 3D建築資訊模型於建造五大階段，並榮獲 BSI 英國標準協會 ISO 19650-2、ISO 19650-3 亞洲首批雙認證。 圖／寶舖建設 提供

寶舖建設落實「全透明原生健康建築」再推出新建案「寶舖全健築-知行」。 圖／寶舖建設 提供

「寶舖全健築-知行」2-3房雙主臥(25-39坪)

賞屋專線：02-27615888