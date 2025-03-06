青年政策白皮書邀公民對話 補助弱勢青年交通費

陳文茜病情又有變化！繼2019年罹患肺腺癌經手術後切除，去(2024)年年底又再因黑色素癌展開長達一年的免疫治療，昨(4)日她曝光病情急轉直下，表示在MRI(核磁共振)後發現小腦內多了一顆腫瘤，讓她對自己信心喊話：「我的腦，終於要和癌細胞作戰了。」

2025-03-05 09:09