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作家王黛影辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北6日電
作家王黛影於2月13日辭世，享耆壽95歲。人文司長楊婷媜（右）6日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，表彰其對台灣文學的成就與貢獻。由王黛影次子、政大廣電系副教授王亞維（左）代表受贈。 圖／文化部提供
作家王黛影於2月13日辭世，享耆壽95歲。人文司長楊婷媜（右）6日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，表彰其對台灣文學的成就與貢獻。由王黛影次子、政大廣電系副教授王亞維（左）代表受贈。 圖／文化部提供

作家王黛影於2月13日辭世，享壽95歲。文化部人文及出版司司長楊婷媜今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由王黛影次子、政大廣電系副教授王亞維代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，王黛影（本名王瓊珠）生於日治時期，幼時接受日式教育，以自修與苦學奠定書寫基礎，文筆綿密細緻，書寫細膩鮮活，擅用素樸的筆法，以自己生命的歷練、對生活的觀察與歷史的體悟，寫出台灣女性在日治與戰後時代更迭之際性格上的轉變。

王黛影1959年完成第一部長篇小說「不歸鳥」，1965年發表第一部中篇小說「歧路」，陸續發表短篇小說「出家48小時」、「花嫁學校」、「命相緣」、「苦力人家」等作品，多以新舊時代交替下的女性自覺為主題。

1999年以近70歲高齡，撰寫以故鄉台南為背景的長篇小說「府城物語」，透過性格堅韌的女性角色，帶領讀者走過二次大戰前後政權與社會的變遷，是少數以女性為主體的台灣大河小說。

已故文壇大家葉石濤稱讚她「能以精確的寫實主義技巧及敏銳的觀察，栩栩如生地刻劃不同時代、不同社會的人群面貌。」

成功大學教授廖淑芳譽其「台南文學史上最鮮活動人的一道風景」，用文學為台南府城留下寶貴的紀錄，更為台灣文學留下獨特的女性視角。

台灣文學 小說 文化部

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