衛福部推動國家防疫一體聯合行動 打造健康永續台灣

行政院長卓榮泰6日在行政院聽取衛生福利部「國家防疫一體聯合行動計畫」報告，衛福部表示，因應全球化、氣候變遷及生態系統變化，新興傳染疾病及人畜共通傳染病及抗生素抗藥性問題等對人類造成的威脅，並響應聯合國四方組織所提出之「One Health 聯合行動計畫（2022-2026）」，該部建議透過跨領域協作與多部門整合，強化並整合既有資源，建立國家有效的防疫一體合作機制與量能，以提升我國對於新興傳染病、人畜共通傳染病及抗生素抗藥性的預防整備與因應量能。

衛福部說明，為有效推動國家防疫一體政策，並建構健全之管理及橫向聯繫機制，建議成立行政院層級之跨部會平臺－「國家防疫一體政策會報」，行政院院長指定人員擔任召集人，委員由衛福部、農業部、環境部、內政部及專家、學者組成，並由各工作小組負責推動五大任務，包含：減少來自新興及再浮現之人畜共通疾病流行與大流行之風險，控制及消除地域性人畜共通疾病、被忽視熱帶疾病與病媒傳播疾病，強化對食品安全風險之評估、管理及溝通，遏制抗微生物製劑抗藥性之大流行，以及將環境整合納入防疫一體。

衛福部進一步指出，防疫一體為全球重要議題，有必要透過聯合性的國家行動方案處理跨領域健康威脅議題，成立「國家防疫一體政策會報」，由衛福部、農業部及環境部共同合作，擬定「國家防疫一體聯合行動計畫」，務實完成盤點、研商訂定聯合工作項目、推動具體的跨部會防治策略以補強缺漏，才能有效提升政府行政效率。最後衛福部也強調，防疫一體的推動可強化我國監測及辨識各種健康威脅的能力，除將有利於危機發生時快速有效應變，也更有益於降低國人健康風險及促進國家永續發展。