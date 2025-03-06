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驚蟄過後防濕氣、邪氣 中醫：多吃豆類化濕補脾

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫師分享，黃耆是非常好的補氣中藥材，適合日常養生保健。本報資料照片
中醫師分享，黃耆是非常好的補氣中藥材，適合日常養生保健。本報資料照片

節氣驚蟄前響了春雷，甚至下起冰雹，接著轉為如冬天的濕冷天氣。中醫師彭溫雅表示，今年第一道春雷提早，表示今年雨水會很多，民眾要特別注意濕氣、邪氣。

當濕氣比較高時，要小心流感、肺炎等呼吸道疾病作怪，而且氣溫忽冷忽熱，如果體內濕氣變重，易使免疫力下降，容易受到病毒侵襲。彭溫雅指出，流感仍處流行期，且腸病毒、諾羅病毒持續肆虐，民眾應做好勤洗手、戴口罩等個人防護措施。

從中醫的觀點，春天是養肺的最佳時機，受到早晚溫差大的影響，如果沒有好好保暖，很容易感冒。養肺的重點在於提升免疫力，彭溫雅建議，以人參、黃耆補氣，泡熱開水飲用，改善人體的氣血循環，同時提升免疫細胞的活性。

除了養肺，同時也要健脾，彭溫雅說，豆類具有補血效果，她的養生方式為：早餐攝取飯糰+味噌湯。可購買超商的飯糰或自製白米飯團，糯米飯糰比較不好消化，腸胃功能不佳的人盡量少吃。味噌的營養成分豐富，屬於植物性蛋白質，且含有完整必需胺基酸，對人體健康有諸多好處。

彭溫雅提醒，味噌含有較高的鹽分，在選購時可挑鈉含量較低的白味噌；烹煮時多放白蘿蔔、菇類、豆腐，海帶及小魚乾先洗掉表面附著的鹽巴，也能降低鹽分的攝取。另外，黃豆湯也有健脾補虛的功效，且豐富的鈣質可預防骨質疏鬆。

彭溫雅強調，早餐非常重要，經過一夜，身體儲存的營養和能量消耗殆盡，在對的時間吃對的食物，讓大腦迅速開機。所謂對的時間，是「7到9點」一定要吃早餐，這時間走到「胃經」，進食可啟動全身的新陳代謝。而9到11點走到「脾經」，可適度散步幫助消化。

彭溫雅的早餐推薦為白飯、味噌湯、雞蛋、鮭魚、水。她分享，愈早吃早餐，有助於血糖控制。一早吃白飯，消化分解後變成葡萄糖，有助於腦部活動；另補充優質蛋白質及水果，是日常保健的優質菜單。

早餐 濕氣 諾羅病毒

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