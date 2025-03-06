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厭女仇男事件層出不窮 范雲推性平教育2.0

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委范雲（中）上午在立法院舉行「消滅厭女彌平仇男，真正紀念婦女節」記者會。記者林銘翰／攝影
民進黨立委范雲（中）上午在立法院舉行「消滅厭女彌平仇男，真正紀念婦女節」記者會。記者林銘翰／攝影

三八婦女節即將到來，民進黨立委范雲今天說，許多接受過性平教育的世代，至今仍會出現厭女仇男情結，必須從與台灣男性經驗對話、性平納入師培必修及全齡性平教育等三面向著手，因為唯有消滅厭女言論、彌平仇男的原因，才能夠真正紀念婦女節。

范雲上午在立法院舉行「消滅厭女彌平仇男，真正紀念婦女節」記者會，提出性平教育2.0三大解方，包括性平課程必須與男性成長經驗對話；性別平等知能成為擔任校長及教師的必要條件；發展多元全齡的性平教育。

范雲指出，從台大經濟系學生會正副會長選舉，再到明星男校揪團買麥當勞、饒舌歌手嗆聲女網友事件，在在顯示數位時代下的厭女情節，就是台灣性平教育正在面對的挑戰，由於缺乏男性成長經驗對話，再加上教師為獲得性平知能，導致教育現場難以解惑疑問，加深學生對性別平等的排斥，最後成長為所謂「厭女」的男性。

建國中學學生曾敬堯說，當有學生公開發表厭女言論，與其關注特定發言者或學校，應該思考性平教育的缺失，社會普遍期待男性成為充滿自信、陽剛、勇於迎戰的人，從身為建中學生的角度來看，如果成長過程較早遭遇挫折，往往會在「明星高中」的氛圍下自我膨脹，再加上以自由為傲的校風，促使學生覺得「開玩笑」不受拘束。

嘉義女中學生楊沐晴則說，改善性別仇視必須從教育著手，目前的性平教育仍停留在解構生理差異，無法回應當代更複雜的性別課題，而師資培育更應該納入當代重要的性平議題，未來才有可能達成新課綱的「融合式教學」，期許性平價值能夠真正落實在教育體系。

性別平等教育協會理事翁麗淑表示，性平教材長期存在不必思考辯證、只需要標準答案的內容，許多學生將尊重倒背如流，仍是霸凌與性騷擾的行為人，父權系統總是充斥不許失敗的陽剛男性想像，進而使男性毫無顧忌口出穢言、排斥友善溫柔，女性也可能被養成或默許成為受害者。

饒舌歌手楊舒雅指出，大學教育端幾乎沒有性平教育可言，學生往往只能各憑本事，同時教師端也很需要性平教育，厭女言論在音樂界屢見不鮮，對於當今撕裂的對話現況，儘管她個人感到不樂觀，但是也呼籲大家持續發生，總有一天才有理解的可能性。

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