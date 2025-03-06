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修菸防法管電子煙 國教盟：網購罰則不如食安法

中央社／ 台北6日電

衛生福利部近日預告「菸害防制法」修正草案。國教行動聯盟肯定草案有一定進步，但在對網購平台的監管及罰則上，仍不如「食品安全衛生管理法」，業者還是能輕鬆規避查緝。

衛福部國民健康署4日預告修正「菸害防制法」部分條文草案，以利有效杜絕違法物品廣告、販賣、流通、使用，強化網際網路違法行為管制，賦予網際網路相關業者義務及責任。

長期關注校園毒品議題的國教盟今天發布新聞稿指出，草案在強化網路管理與平台監管責任上有一定進步，例如強制網路平台須在24小時內下架違規菸品廣告，違者可罰最高新台幣200萬元，但仍存在漏洞。

國教盟指出，相較於「食品安全衛生管理法」強制平台主動移除違規廣告，並逐日累計罰款，「菸害防制法」草案仍允許業者「限期改善」，較缺乏震懾力。

國教盟提出修法方向，建議電子煙採「違規即罰」，不給予改善期；提高罰款標準，逐日累計罰款，讓業者無法賺黑心財；建立電子煙黑名單追蹤系統，防止換帳號繼續銷售。

國教盟強調，喪屍煙彈（依托咪酯）吸食人數逐年增加，這類新型毒品容易偽裝，且無色無味難以察覺。政府不能抱持修法已經夠嚴的態度，無視電子煙已成為青少年染毒的主流管道。

喪屍煙彈 校園 網購 罰款 衛福部 電子煙 食品安全

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