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人權會完成身障律師陳俊翰論文中文譯作 上網公開

中央社／ 台北5日電

身障律師陳俊翰去年逝世。國家人權委員會今天說，已完成陳俊翰的法學博士論文中文譯作，即日起公布在人權會官方網站，期待陳俊翰生前研究成果繼續守護並推動台灣人權前進。

國家人權委員會今天發布新聞稿表示，為感念陳俊翰從克服己身困難、學有專長並挺身倡議身心障礙人權的一生，經陳俊翰家屬授權，人權會完成陳俊翰以「平等、不歧視與合理調整：以比較法觀點論聯合國身心障礙者權利公約」為題的法學博士論文中文譯作。

人權會說，原本預計印製成冊、出版，送存全台圖書館典藏及發送身心障礙團體組織參考運用，以獲致最大公共利益，但因人權會預算遭立法院大幅刪減，暫無法出版，因此調整為全文公告在人權會官方網站，期待陳俊翰生前研究成果繼續守護並推動台灣人權前進。

人權會表示，為求論文譯作精確，特別委託熟稔身心障礙者權利公約的譯者翻譯，並請中央研究院法律學研究所教授廖福特審查中文譯稿，最後經陪伴陳俊翰研究歷程的陳俊翰母親詳閱，今年2月完成論文中文化作業。

人權會說，陳俊翰生前對國際人權法、身心障礙政策與法律有深入研究，2014年畢業於美國哈佛大學法學研究所，2022年取得美國密西根大學法學博士學位，他的博士論文共7章，中文譯作本文共331頁，對台灣推動落實身心障礙者權利公約極具價值。

陳俊翰曾被提名為民進黨不分區立委，罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」的他，全身只有眼睛、嘴巴以及一根小指頭可以活動，他仍克服病痛創造奇蹟，一路從台灣大學、哈佛，念到密西根大學法學博士，並在中央研究院當研究學者。去年2月他疑似感冒引起併發症，不幸逝世。

中文 人權 陳俊翰

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