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民間戲曲劇藝提升計畫 助陣外台戲明日之星

中央社／ 台北5日電

外台戲是昔日台灣街頭巷尾都能看見的生活風景，為提升外台戲班人員功底，國立傳統藝術中心推動「2025民間戲曲劇藝提升計畫」，規劃客製化訓練課程，助力外台戲明日之星。

在今天記者會現場，計畫成果展演團隊翠蘭戲曲工作坊、景勝戲劇團及鴻明歌劇團各自演出精彩片段。傳藝中心主任陳悅宜表示，此計畫以2年一期輔導民間團隊，培訓前後場演員或樂師。今年是第一年初階培訓課程，涵蓋布袋戲、歌仔戲、客家戲、北管戲等4劇種，共9個劇團、44名培訓人員參與受訓。

陳悅宜強調，課程完全客製化，為每名培訓者量身訂製相對應訓練，包含強化基本功、編劇概念、偶戲特效音樂運用及劇團行政能力等，開設15門課、總時數達736小時；師資陣容還邀請亂彈戲人間國寶王慶芳、資深藝師許正宗、聲樂女高音陳美玲、編劇蔡逸璇等輔導。

計畫主持人、成功大學中文系副教授林幸慧指出，外台戲團隊目前最大困境在於演出場地不友善，尤其在都會區域演出時間較晚就會被民眾檢舉；另外，人才養成也較辛苦，相比於戲曲學校培訓科班生，他們通常是「在班養成」演中學，難有系統性學習，且工作繁重、沒演出就沒收入，很難撥空學習。

不過林幸慧認為外台戲班很有生命力，像獨立樂團，不是追求絕對精緻，而是與台下觀眾的連結與共鳴，是台灣重要的風景之一，期待這項如同在職訓練般、較能彈性搭配外台戲工作時間的計畫，能幫助團隊增強功底，帶來更多好戲。

系列成果聯演將於3月7日至22日在台灣戲曲中心舉行，傳藝中心指出，此次主題定為「換裝．進化」，期許所有培訓人員經課程培訓將功底強化升級，進化為外台戲最閃耀的明日之星。

呼應主題，戶外廣場主舞台周邊也將設置春分市集，提供換裝及布袋戲操偶體驗，讓大小朋友免費穿上精緻歌仔戲服打卡拍照，還能用變聲麥克風念白、挖掘操偶樂趣，讓戲曲重返民眾的日常生活。

團隊 布袋戲

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