跑出健康新境界！「一卡在手」聰明完勝人生馬拉松

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2025 東京馬拉松於 3 月 2 日盛大登場，近年來，馬拉松已成為一項蔚為風潮的「國民運動」。跑步不只是鍛鍊體能，更是一種與自己對話的方式——跑步時，享受片刻單純的自由與寧靜；跑完後，思緒清晰、身心舒暢。當腳下的步伐持續向前，不僅能暫時拋開煩憂，還能感受健康帶來的幸福感。

然而，面對漫長的人生馬拉松，光是努力奔跑還不夠，懂得適時調整步伐、放鬆休息，才能跑得更遠、更穩、更健康。Mastercard作為2025-2028東京馬拉松官方支付夥伴，正秉持這樣的理念，陪伴每位跑者以最佳狀態迎戰東京馬拉松！今年Mastercard特別邀請滙豐萬事達卡友參與「鐵人夢想家」吳承泰教練所舉辦、為期10週的訓練營，成為跑者們的最佳夥伴！

鄧勝哲：跑步讓我看見身體的爆發力

首次參加馬拉松的跑者鄧勝哲(A-Che)，過去曾挑戰歐洲「朝聖之路」，徒步42天，行走約1013公里。「走而優則跑」，鄧勝哲將跑42K全馬視為下一個挑戰自我的里程碑。在萬事達卡訓練營中，鄧勝哲在專業教練的指導下，調整了跑步的姿勢，他說：「可能是因為我習慣負重行走，所以跑步的發力點偏移，跑起來會比較吃力，如果沒有專業教練的指導，我根本不會發現這一點。」

經過兩個多月的訓練，鄧勝哲對於完賽全馬充滿信心。他認為訓練營讓他學到很多跑步的專業知識，在準備過程中更有方向。相較於徒步行走，他認為跑馬拉松時旁邊有人一起跑，更能激發身體的爆發力與潛力，跑馬能夠享受速度帶來的樂趣，以及抵達終點的成就感。

攝影／江建泰

詹偉立：跑步和工作一樣，必須尋求事半功倍的方式

子樂投資總裁詹偉立(Aaron)日理萬機、工作繁重高壓，每天跑10公里，是他紓壓放鬆的秘訣。跑步時必須全神貫注、聚焦在自己的呼吸節奏上，讓他可以暫時拋開其他思緒，也讓心歸零。

儘管身為跑步老手，詹偉立覺得自己在萬事達卡訓練營中仍獲得很多新體驗，他發現原來跑步有很多細節，透過不同姿勢、步調、重心轉換、手的擺動……等，可以跑得更有效率。「這和工作一樣，必須尋求事半功倍的方式，學習用更省力的方式，變快、變不累。」

他認為訓練營除了幫助他提升跑步技巧，這段期間為了參加訓練而推掉應酬、控制飲食，整個人感覺變得更健康，更是一種意外的收穫！詹偉立期許自己的初馬可以破4小時，接下來他還想挑戰三鐵比賽，跑馬讓他看見：「其實我可以做到更多！」

攝影／江建泰

游育濃/吳叡樺：「我們相約終點見！」

游育濃從八、九年前就開始接觸跑步，吳叡樺原本就是運動員，四年前開始擔任跑步助教，兩人在一場跑步活動中結識，隨著跑團四處征戰，逐漸拉近距離、成為情侶，交往至今已一起參與過三場台北馬拉松。

他們認為，情侶有共同的興趣，可以聽得懂對方在說什麼、有共鳴感，有助感情保鮮。游育濃認為，「長跑和經營一段關係很像，會遇到逆風、上坡等挑戰，需要常去和自己、和對方溝通和解。」吳叡樺則說：「跑步需要配速，經營感情也需要了解彼此的步調，互相協調。」

這是他們第一次一起出國跑馬，為了不成為彼此的牽絆，他們相約終點見，期許經歷這幾個月的訓練，兩人都能看見自己的突破，也為對方獲得佳績感到開心！

游育濃、吳叡樺／提供

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