美國高空大馬戲團藝高人膽大 曾登英美達人秀
應寬宏藝術之邀，美國高空大馬戲團今年5月將登台北小巨蛋，這群藝高人膽大的表演家曾登英美達人秀，這次訪台展現空中飛人、命運之輪與高空平衡等10多項演出，挑戰人體極限。
根據寬宏藝術發布的新聞稿，美國高空大馬戲團（The Daredevil Circus of Thrills）特技演員大多來自美國與哥倫比亞，其中格林家庭（The Gerlings）以高空傳奇見長，他們的「空中飛人」、「命運之輪」與「高空平衡」特技堪稱一絕，曾在西班牙和義大利馬戲節拿到諸多獎項。
美國高空大馬戲團中特色之一串場小丑「比魯林（Pirulin）」將由衛斯理‧威廉斯（Wesley Williams）挑梁演出，他曾經因為騎上970公分多高的單輪車而創下金氏世界紀錄，受邀英國達人秀與美國達人秀登場，這次也將來台演出。
馬戲團也將演出高竿平衡（The Dauntless Duo PerchAct），雙人巧妙控制著高竿，在未使用安全繩索的狀況下，在高空中平衡與變換動作，要讓台灣觀眾心跳漏拍。美國高空大馬戲團將於5月31日到6月1日演出，地點在台北小巨蛋。
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