病情有變！多一顆腫瘤「擴散很快」 陳文茜：腦要跟癌細胞作戰了

陳文茜病情又有變化！繼2019年罹患肺腺癌經手術後切除，去(2024)年年底又再因黑色素癌展開長達一年的免疫治療，昨(4)日她在臉書曝光病情急轉直下，表示在MRI(核磁共振)後發現小腦內多了一顆腫瘤，預計下周開始治療。

陳文茜表示，完成第五次免疫治療後，原本預計會出院，但在MRI(核磁共振)後卻發現腦部小腦多了一顆腫瘤，台大癌醫院長楊志新說，必須立即處理，否則腦部會擴散很快，預計在下周開始做光子放療，陳文茜對自己信心喊話表示：「我的腦，終於要和癌細胞作戰了。」

目前由於免疫治療帶來的副作用會讓黑色素沉澱，陳文茜透露，眼前會出現一大片黑點，雖已比第四次治療後前「症狀少了一半」，但原來的黑點卻擴大面積，足足大了一倍以上，她形容「有的甚至長成毛髪狀」，影響到她的日常生活，連洗把臉都不舒服。

目前她用關燈生活來適應副作用帶來的不適，樂觀面對病情的她，認為生活少一些光，心中就會多一些光。她並改編李泰祥的《告別》，表示曾和蔡琴有約，讓她在病床前唱告別曲，並透露近日還夢見外婆，夢裡她詢問外婆，是不是世界全黑了，才能看見妳。