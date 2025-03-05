豐邑台南首發「浩瀚無極」 平實重劃區地標級建築備受矚目
近期台灣房市在政策趨勢下進入盤整期，對此豐邑建設總經理邱崇喆表示，雖然2024年下半年後房市降溫，但市場仍具支撐性，特別是優質建案更顯抗跌實力。隨著科技半導體業南下佈局，南台灣房市發展表現不俗，豐邑建設積極布局台南，持有近萬坪土地，期望以嶄新視角為當地居民打造理想住宅。
作為豐邑建設在台南的首發之作，「浩瀚無極」落址於東區精華地段平實重劃區，地理位置優越，三面臨路，緊鄰萬坪平實公園。基地面積達3657坪，規劃為28層地標型超高大樓，共計832戶住家與53戶店面，住宅坪數33-63坪，提供3-4房產品，格局方正，深受在地與外地購屋族青睞，其中不乏台中客戶南下置產。
此外，該案鄰近中華東路，步行即可抵達南紡購物中心，區內平實轉運站已動工，未來將整合市區與長途客運，並預留捷運藍線、綠線銜接空間，鄰近捷運B6站預定地，擁有長線增值潛力。開案後，「浩瀚無極」價格與來客量皆穩定，目前成交單價已站上7字頭，展現市場信心。
公設方面，「浩瀚無極」導入五星級飯店式管理，設施包含禮賓大廳、景觀花園、私廚會所、健身房、瑜伽教室、露天泳池與視聽室等，兼具實用機能與居住品質，打造高質感社區生活。教育資源方面，學區涵蓋東光國小、裕文國小、復興國小，以及後甲國中、忠孝國中、復興國中，開車約10分鐘可抵達國立成功大學，區域內學風鼎盛。交通條件亦相當便利，住戶可快速銜接國道一號，南來北往皆暢行無阻，進一步提升居住價值。
「浩瀚無極」採用強化耐震工法，鋼筋從B1直升至2F，有效提升建築穩固性，耐震係數高達0.36G，符合甚至優於現行法規標準。此外，建築結構使用最高7000psi 強度的高磅數水泥，確保耐久性與穩固性，地基更採用連續壁工法，深挖28.9米、厚度達100公分，為建築提供堅實穩固的基礎，極大程度降低地層變動對建物的影響。為確保施工品質，全程引入公正客觀的第三方專業單位監督，從設計、施工到驗收，每一個環節皆以最高標準嚴格把關，只為帶給住戶最安心的居住體驗。
豐邑建設深耕市場多年，在地震頻繁的環境下，不斷追求建築工法升級，已連續24年榮獲「國家建築金質獎」，在結構安全上嚴謹堅持，具國家級品質保障，品牌實力有目共睹。邱崇喆表示，「浩瀚無極」對豐邑建設而言極具代表性，公司高度重視該案，未來將持續深耕台南市場。平實重劃區擁有完整的交通、商業與教育資源，加上各項重大建設推動，未來發展備受期待。作為豐邑建設進軍台南的第一件作品，「浩瀚無極」不僅是一座指標建築，更是品牌在南部市場的重要里程碑，勢必成為區域房市亮點。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言