豐邑台南首發「浩瀚無極」 平實重劃區地標級建築備受矚目

1980年3月4日，分割快半年的張忠仁、張忠義兩兄弟，終於裝上簡易義肢，步向復建的新階段。他們的簡易義肢沒有膝關節，這是醫師們討論後決定的，藉以配合他們的漸進訓練。 為他們製作義肢的復健部技師陳東初說，他們的簡易義肢是木製的，製作時，先以石膏繃帶取模型，量他們腿的長短和粗細，還要注意錯開人工肛門，1980年2月底試裝，在3月4日上午11時，他們上復健課程時正式裝上，開始學走路。

2025-03-04 09:00