豐邑台南首發「浩瀚無極」 平實重劃區地標級建築備受矚目

撰文／ 詹宜芬

近期台灣房市在政策趨勢下進入盤整期，對此豐邑建設總經理邱崇喆表示，雖然2024年下半年後房市降溫，但市場仍具支撐性，特別是優質建案更顯抗跌實力。隨著科技半導體業南下佈局，南台灣房市發展表現不俗，豐邑建設積極布局台南，持有近萬坪土地，期望以嶄新視角為當地居民打造理想住宅。

「浩瀚無極」位於平實重劃區內，基地三面臨路，地理位置優越。 （圖／海悅國際開發 提供）
「浩瀚無極」位於平實重劃區內，基地三面臨路，地理位置優越。 （圖／海悅國際開發 提供）

作為豐邑建設在台南的首發之作，「浩瀚無極」落址於東區精華地段平實重劃區，地理位置優越，三面臨路，緊鄰萬坪平實公園。基地面積達3657坪，規劃為28層地標型超高大樓，共計832戶住家與53戶店面，住宅坪數33-63坪，提供3-4房產品，格局方正，深受在地與外地購屋族青睞，其中不乏台中客戶南下置產。

此外，該案鄰近中華東路，步行即可抵達南紡購物中心，區內平實轉運站已動工，未來將整合市區與長途客運，並預留捷運藍線、綠線銜接空間，鄰近捷運B6站預定地，擁有長線增值潛力。開案後，「浩瀚無極」價格與來客量皆穩定，目前成交單價已站上7字頭，展現市場信心。

公設方面，「浩瀚無極」導入五星級飯店式管理，設施包含禮賓大廳、景觀花園、私廚會所、健身房、瑜伽教室、露天泳池與視聽室等，兼具實用機能與居住品質，打造高質感社區生活。教育資源方面，學區涵蓋東光國小、裕文國小、復興國小，以及後甲國中、忠孝國中、復興國中，開車約10分鐘可抵達國立成功大學，區域內學風鼎盛。交通條件亦相當便利，住戶可快速銜接國道一號，南來北往皆暢行無阻，進一步提升居住價值。

「浩瀚無極」高品質施工要求，確保住戶居住安全。 （圖／海悅國際開發 提供）
「浩瀚無極」高品質施工要求，確保住戶居住安全。 （圖／海悅國際開發 提供）

浩瀚無極」採用強化耐震工法，鋼筋從B1直升至2F，有效提升建築穩固性，耐震係數高達0.36G，符合甚至優於現行法規標準。此外，建築結構使用最高7000psi 強度的高磅數水泥，確保耐久性與穩固性，地基更採用連續壁工法，深挖28.9米、厚度達100公分，為建築提供堅實穩固的基礎，極大程度降低地層變動對建物的影響。為確保施工品質，全程引入公正客觀的第三方專業單位監督，從設計、施工到驗收，每一個環節皆以最高標準嚴格把關，只為帶給住戶最安心的居住體驗。

豐邑建設不斷追求建築工法升級，已連續24年榮獲「國家建築金質獎」肯定。 （圖／海悅國際開發 提供）
豐邑建設不斷追求建築工法升級，已連續24年榮獲「國家建築金質獎」肯定。 （圖／海悅國際開發 提供）

豐邑建設深耕市場多年，在地震頻繁的環境下，不斷追求建築工法升級，已連續24年榮獲「國家建築金質獎」，在結構安全上嚴謹堅持，具國家級品質保障，品牌實力有目共睹。邱崇喆表示，「浩瀚無極」對豐邑建設而言極具代表性，公司高度重視該案，未來將持續深耕台南市場。平實重劃區擁有完整的交通、商業與教育資源，加上各項重大建設推動，未來發展備受期待。作為豐邑建設進軍台南的第一件作品，「浩瀚無極」不僅是一座指標建築，更是品牌在南部市場的重要里程碑，勢必成為區域房市亮點。

預約賞屋：https://bit.ly/3QGl8LF

相關新聞

住院醫控「晚接早班」支援雲林分院 台大總院要查了

急診壅塞讓公立醫學中心醫師執業困境浮上檯面，台大醫院企業工會今天發文指控，該院住院醫師固定薪資僅5萬餘元，換算時薪僅約2...

台積電宣布在美增資千億美元 川普：在美製造沒關稅

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家3月3日在白宮宣布，台積電增加投資1000億美元，不但規畫建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心；川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。魏哲家說，台積電在原來的650億美元投資外，將再投資1000億美元；除了原先承諾的3座晶圓廠，台積電擬再建造3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心。

照片看歷史／1980年忠仁忠義連體嬰兄弟 裝義肢學走路

1980年3月4日，分割快半年的張忠仁、張忠義兩兄弟，終於裝上簡易義肢，步向復建的新階段。他們的簡易義肢沒有膝關節，這是醫師們討論後決定的，藉以配合他們的漸進訓練。 為他們製作義肢的復健部技師陳東初說，他們的簡易義肢是木製的，製作時，先以石膏繃帶取模型，量他們腿的長短和粗細，還要注意錯開人工肛門，1980年2月底試裝，在3月4日上午11時，他們上復健課程時正式裝上，開始學走路。

悼念朱樹勳 名醫張金堅憶恩師不斷突破 打破科別壁壘

醫療奉獻獎得主、完成國內首例心臟移植手術的心臟外科名醫朱樹勳於二月廿五日辭世，享壽87歲。乳癌防治基金會董事長、台大醫院...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。