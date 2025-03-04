快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

非洲經濟學家薩爾訪台 與台灣共同探尋發展道路

中央社／ 台北4日電

3月是台灣法語月，2021年「時代雜誌」百大影響力人物、非洲經濟學家薩爾，應法國在台協會與外交部邀請攜代表作「非洲烏托邦」來台參訪，盼與台灣共同探尋各自的發展道路。

費爾文．薩爾（Felwine Sarr）出生於塞內加爾，中學畢業後赴法國深造，取得經濟學博士學位，現為非洲及馬達加斯加高等教育委員會（CAMES）終身教授，研究領域涵蓋經濟學、知識生態學、當代非洲哲學與經濟政治，目前任教於美國杜克大學。

「非洲烏托邦」（Afrotopia）是薩爾於2016年發表的代表作，從去殖民化、發展經濟學、文化復興與政策影響等角度，重新思考非洲的未來。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）日前接受中央社訪問時表示，這本書已被翻譯成15種語言，很高興今年能以中文版與台灣讀者見面。尤其書中探討的政治烏托邦構想，以及如何在經濟發展的同時保存文化與自然資源，都是歐洲與台灣需要思考的議題。

龍燁非洲外交經驗豐富，2017至2023年間曾任法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）非洲事務顧問，協助危機處理與安全議題。

薩爾在「非洲烏托邦」中多次強調，拒絕以「落後」或「待發展」的視角看待非洲，並提出積極願景，認為非洲不應單純追隨歐美發展模式，而應探索自身道路，這使該書成為當代非洲文化復興運動的重要思想著作，在年輕學子間備受推崇，亦被不少學者列為教材。

對此，龍燁也分享：「我認為非洲不需要法國、中國或俄國的幫助來找到自己的路，而應與擁有共同價值觀的國家互相支持，而非淪為被掠奪的對象。」他強調，雖然尋找自身道路充滿挑戰，但回顧1960年代，全球也未能預見台灣會成為半導體強權，關鍵在於找出自身優勢，而非依賴外在條件。

曾走訪非洲54國、長年關注非洲發展的龍燁坦言，相較於危機處理工作，他更深刻感受到非洲人民的「樂觀」精神。儘管生活並不容易，但他們看待世界的方式，與歐洲或亞洲截然不同，例如當談及人工智慧時，近8成非洲人持正向態度，這種樂觀視角，使他們更勇於接受挑戰、擁抱創新，「我相信未來10到15年，非洲經濟狀況會帶動世界。」

他在2018年與薩爾共同執行法國政府的「非洲藝術品返還報告」計畫，促成26件殖民時期自西非貝南帶往法國的文物歸還。

談及當時爭議，龍燁回憶，有人認為非洲文物在歐洲能獲得更好的保存與照護；但薩爾則主張，文物回歸能促進非洲博物館的發展，並創造在地文化場域，讓人民親近歷史。事實上，這批文物返還貝南後，確實吸引了成千上萬的參觀人潮。

龍燁認為，透過這類文化合作，法國與非洲能走出後殖民的不平等關係，建立互惠互信的夥伴模式，甚至為其他歐洲國家提供參考。他也期待，薩爾此行能與台灣關注族群主體意識與原住民文化者交流，激盪出更多思考。

薩爾將於12日出席中研院「在台灣閱讀Afrotopia：與Felwine Sarr的對話」講座；13日晚上6時30分參與台北信鴿法國書店「非洲烏托邦」新書發表會。

法國 經濟發展 非洲

延伸閱讀

美中打擊文物非法販運 41件藝術品返還中國

玻利維亞西部兩輛巴士相撞 至少33人喪命

非洲動亂升溫 蘇丹、民主剛果受叛軍威脅

以色列將展開停火第2階段談判 要求加薩去軍事化

相關新聞

住院醫控「晚接早班」支援雲林分院 台大總院要查了

急診壅塞讓公立醫學中心醫師執業困境浮上檯面，台大醫院企業工會今天發文指控，該院住院醫師固定薪資僅5萬餘元，換算時薪僅約2...

台積電宣布在美增資千億美元 川普：在美製造沒關稅

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家3月3日在白宮宣布，台積電增加投資1000億美元，不但規畫建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心；川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。魏哲家說，台積電在原來的650億美元投資外，將再投資1000億美元；除了原先承諾的3座晶圓廠，台積電擬再建造3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心。

照片看歷史／1980年忠仁忠義連體嬰兄弟 裝義肢學走路

1980年3月4日，分割快半年的張忠仁、張忠義兩兄弟，終於裝上簡易義肢，步向復建的新階段。他們的簡易義肢沒有膝關節，這是醫師們討論後決定的，藉以配合他們的漸進訓練。 為他們製作義肢的復健部技師陳東初說，他們的簡易義肢是木製的，製作時，先以石膏繃帶取模型，量他們腿的長短和粗細，還要注意錯開人工肛門，1980年2月底試裝，在3月4日上午11時，他們上復健課程時正式裝上，開始學走路。

夏季提早關冷氣！總統府頒3新措施 因應立院刪凍預算

總統府透過新聞稿宣布，因應立法院審議今年度預算刪減及凍結結果，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，自今（3日）起實施3項節能新措施。...

悼念朱樹勳 名醫張金堅憶恩師不斷突破 打破科別壁壘

醫療奉獻獎得主、完成國內首例心臟移植手術的心臟外科名醫朱樹勳於二月廿五日辭世，享壽87歲。乳癌防治基金會董事長、台大醫院...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。