快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

海纜非自然因素斷裂 卓榮泰：建立應處行為標準機制

中央社／ 台北4日電

接連發生多起海底電纜斷裂事故，行政院長卓榮泰今天回答民進黨立委黃捷質詢時表示，政府在今年海纜非自然因素斷裂後，已啟動國安系統討論與決定，首先將海纜納入國家關鍵基礎設施，以及建立應處行為標準機制，未來將從速優先提升強化海巡艦艇能量。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政方針及施政報告並備質詢。

非自然因素的海底電纜斷裂事故頻傳，成為台海最新灰色地帶威脅類型，包括喀麥隆籍中國權宜輪「順興39」於1月3日涉嫌在基隆外海切斷台灣的TPE海纜，中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰58」貨輪則於2月25日涉嫌拖斷台澎第3海纜，海巡署當場查獲並將船隻押返安平港。

黃捷表示，台灣海底電纜在2個月以來斷了4次，海底電纜是國家的通訊骨幹，重要性不言可喻，但今年1、2月不斷發生海纜斷裂，中國海上惡霸行為，不只針對台灣，周邊國家如菲律賓，一再受到中國船隻挑釁威脅，政府是否有比照波羅的海啟動聯防機制的相關防範措施。

卓榮泰說明，在非自然因素破壞海纜後，政府已啟動整體性的國安系統討論與決定，首先將海纜重新定義，納入國家關鍵基礎設施，後續發生類似行為，必須及時發揮效果，海委會及海巡署在最近一次事故時已依照行為標準機制，在最快時間到場扣船。

不過，卓榮泰也指出，海巡署的艦艇數量、配備都還有所不及，若要跟周邊國家合作，必須從自身的艦艇強化做起，海委會已提出相當完整計畫，未來會配合海委會的計畫，從速優先提升能量。

海洋委員會主委管碧玲提到，今天已有6次海纜斷裂，3次為非人為的自然斷裂，另外3次，2次是中國權宜輪船造成，1次是台灣漁船所造成。

管碧玲解釋，海港局已列出96艘應該予以密切注意的台海周邊滯留權宜輪，海巡署依據威脅程度，從沒有威脅、低度威脅、中度威脅到高度威脅，這次宏泰58就是中度威脅。

管碧玲強調，政府對於海纜維護的防護系統均已建立，第一層是數發部的備援系統，中華電信也有船隊進行平日巡查，並有雷情監控，此次（指宏泰）事件，海巡早有預置，在當天凌晨2時30分到場，對方船隻3時8分起錨時，就依現行犯押返，押返期間對方一度不配合，海巡立刻在外海上船登檢，未來若有需要也會請國防部戒護。國際的部分，海委會已與駐台單位開過會，也會和國際分享資訊，未來會有國際聯防，請國人可以安心。

卓榮泰 海委會 海巡署

延伸閱讀

台積電投資美1千億 卓揆：會確保技術領先

立法院國是發言 藍委齊籲綠別大罷免

詐騙財損金額年年攀高 卓榮泰：政府努力不及國人要求

張啓楷要賴總統小孩回來當兵 卓榮泰動怒反嗆危言聳聽

相關新聞

住院醫控「晚接早班」支援雲林分院 台大總院要查了

急診壅塞讓公立醫學中心醫師執業困境浮上檯面，台大醫院企業工會今天發文指控，該院住院醫師固定薪資僅5萬餘元，換算時薪僅約2...

台積電宣布在美增資千億美元 川普：在美製造沒關稅

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家3月3日在白宮宣布，台積電增加投資1000億美元，不但規畫建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心；川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。魏哲家說，台積電在原來的650億美元投資外，將再投資1000億美元；除了原先承諾的3座晶圓廠，台積電擬再建造3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心。

照片看歷史／1980年忠仁忠義連體嬰兄弟 裝義肢學走路

1980年3月4日，分割快半年的張忠仁、張忠義兩兄弟，終於裝上簡易義肢，步向復建的新階段。他們的簡易義肢沒有膝關節，這是醫師們討論後決定的，藉以配合他們的漸進訓練。 為他們製作義肢的復健部技師陳東初說，他們的簡易義肢是木製的，製作時，先以石膏繃帶取模型，量他們腿的長短和粗細，還要注意錯開人工肛門，1980年2月底試裝，在3月4日上午11時，他們上復健課程時正式裝上，開始學走路。

夏季提早關冷氣！總統府頒3新措施 因應立院刪凍預算

總統府透過新聞稿宣布，因應立法院審議今年度預算刪減及凍結結果，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，自今（3日）起實施3項節能新措施。...

悼念朱樹勳 名醫張金堅憶恩師不斷突破 打破科別壁壘

醫療奉獻獎得主、完成國內首例心臟移植手術的心臟外科名醫朱樹勳於二月廿五日辭世，享壽87歲。乳癌防治基金會董事長、台大醫院...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。