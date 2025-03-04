快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

住院醫控「晚接早班」支援雲林分院 台大總院要查了

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院企業工會今天發文指控，該院住院醫師晚班接早班跨院區支援雲林分院，讓醫師疲於奔命，院方表示已與雲林分院、各科部聯繫確認情況。本報資料照片
台大醫院企業工會今天發文指控，該院住院醫師晚班接早班跨院區支援雲林分院，讓醫師疲於奔命，院方表示已與雲林分院、各科部聯繫確認情況。本報資料照片

急診壅塞讓公立醫學中心醫師執業困境浮上檯面，台大醫院企業工會今天發文指控，該院住院醫師固定薪資僅5萬餘元，換算時薪僅約2百元，還要晚班接早班跨院區支援雲林分院，讓醫師疲於奔命。對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，經查院內住院醫師固定薪，扣除勞健保前有7萬餘元，且晚班接早班院方絕不允許，已展開調查。

工會指控，台大住院醫師支援雲林分院業務，甚至前一天晚間下班後，要遠赴雲林趕著隔天一早上班。陳彥元表示，院內許多科別住院醫師都必須支援台大醫療體系各分院，包含雲林分院在內，但晚班接早班的情況，恐影響隔天醫療服務品質，院方多年前就已嚴禁，「這絕不是常態。」各科部住院醫師排班由總住院醫師執行，若因一時疏忽導致晚班接早班情況發生，住院醫師可立即向總醫師反應，或向科部行政主管反應，直接處理調整。院方目前正與雲林分院及各科部聯繫，了解情況。

陳彥元說，院內住院醫師扣除勞健保前，固定薪資為7萬餘元，薪資待遇與勞健保由政府規定，醫院彈性調整空間少，但各科部均會視醫院營收情形，不定期發放獎勵金，醫師值班也會領到值班費，經查詢院內各科部住院醫師，若正常值班、每月約值8班，月收入均不低於8萬元，且加上獎勵金、年資增加等，不少醫師稅前月薪超過8萬。

工會提到，台大醫院住院醫師人數萎縮，缺口逐漸擴大。陳彥元表示，住院醫師人數控制有複雜面向，包括各專科醫學會核予醫院的人數，以及前來申請的醫師人數等，今年台大醫院兒科、急診相關科別住院醫師招募確實較為困難，但住院醫師招募受醫療環境影響大，例如近期疫情、急診壅塞等都會影響醫師申請意願。

台大醫院各科部為招募新血，各自出招，外科部主任陳晉興還曾親自出演微電影招生。陳彥元表示，住院醫師招募情況波動大，外科部今年缺額幾乎補足，與去年相比好轉許多，而近期備受討論的急診科，過去七、八年前，也曾出現要招4個人，卻來了40人的情況。

台大醫院 醫師 雲林

延伸閱讀

住院醫薪資「令人難直視」 台大工會：換算時薪僅200元

忙翻天需要支持 台北榮總急診吃這家便當 外包人員也有

急診壅塞！北市衛生局祭3大改善作為 每日滿床通報降至3、4家

急診壅塞再提解方 推護病比、增支付

相關新聞

住院醫控「晚接早班」支援雲林分院 台大總院要查了

急診壅塞讓公立醫學中心醫師執業困境浮上檯面，台大醫院企業工會今天發文指控，該院住院醫師固定薪資僅5萬餘元，換算時薪僅約2...

台積電宣布在美增資千億美元 川普：在美製造沒關稅

在美國總統川普的見證下，台積電董事長魏哲家3月3日在白宮宣布，台積電增加投資1000億美元，不但規畫建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心；川普表示，在美國製造晶片，就不會有關稅。魏哲家說，台積電在原來的650億美元投資外，將再投資1000億美元；除了原先承諾的3座晶圓廠，台積電擬再建造3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心。

照片看歷史／1980年忠仁忠義連體嬰兄弟 裝義肢學走路

1980年3月4日，分割快半年的張忠仁、張忠義兩兄弟，終於裝上簡易義肢，步向復建的新階段。他們的簡易義肢沒有膝關節，這是醫師們討論後決定的，藉以配合他們的漸進訓練。 為他們製作義肢的復健部技師陳東初說，他們的簡易義肢是木製的，製作時，先以石膏繃帶取模型，量他們腿的長短和粗細，還要注意錯開人工肛門，1980年2月底試裝，在3月4日上午11時，他們上復健課程時正式裝上，開始學走路。

夏季提早關冷氣！總統府頒3新措施 因應立院刪凍預算

總統府透過新聞稿宣布，因應立法院審議今年度預算刪減及凍結結果，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，自今（3日）起實施3項節能新措施。...

悼念朱樹勳 名醫張金堅憶恩師不斷突破 打破科別壁壘

醫療奉獻獎得主、完成國內首例心臟移植手術的心臟外科名醫朱樹勳於二月廿五日辭世，享壽87歲。乳癌防治基金會董事長、台大醫院...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。