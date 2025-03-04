住院醫控「晚接早班」支援雲林分院 台大總院要查了

急診壅塞讓公立醫學中心醫師執業困境浮上檯面，台大醫院企業工會今天發文指控，該院住院醫師固定薪資僅5萬餘元，換算時薪僅約2百元，還要晚班接早班跨院區支援雲林分院，讓醫師疲於奔命。對此，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，經查院內住院醫師固定薪，扣除勞健保前有7萬餘元，且晚班接早班院方絕不允許，已展開調查。

工會指控，台大住院醫師支援雲林分院業務，甚至前一天晚間下班後，要遠赴雲林趕著隔天一早上班。陳彥元表示，院內許多科別住院醫師都必須支援台大醫療體系各分院，包含雲林分院在內，但晚班接早班的情況，恐影響隔天醫療服務品質，院方多年前就已嚴禁，「這絕不是常態。」各科部住院醫師排班由總住院醫師執行，若因一時疏忽導致晚班接早班情況發生，住院醫師可立即向總醫師反應，或向科部行政主管反應，直接處理調整。院方目前正與雲林分院及各科部聯繫，了解情況。

陳彥元說，院內住院醫師扣除勞健保前，固定薪資為7萬餘元，薪資待遇與勞健保由政府規定，醫院彈性調整空間少，但各科部均會視醫院營收情形，不定期發放獎勵金，醫師值班也會領到值班費，經查詢院內各科部住院醫師，若正常值班、每月約值8班，月收入均不低於8萬元，且加上獎勵金、年資增加等，不少醫師稅前月薪超過8萬。

工會提到，台大醫院住院醫師人數萎縮，缺口逐漸擴大。陳彥元表示，住院醫師人數控制有複雜面向，包括各專科醫學會核予醫院的人數，以及前來申請的醫師人數等，今年台大醫院兒科、急診相關科別住院醫師招募確實較為困難，但住院醫師招募受醫療環境影響大，例如近期疫情、急診壅塞等都會影響醫師申請意願。

台大醫院各科部為招募新血，各自出招，外科部主任陳晉興還曾親自出演微電影招生。陳彥元表示，住院醫師招募情況波動大，外科部今年缺額幾乎補足，與去年相比好轉許多，而近期備受討論的急診科，過去七、八年前，也曾出現要招4個人，卻來了40人的情況。