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環部公告擴大碳盤查 500家事業、免繳碳費

中央社／ 台北4日電

環境部今天公告擴大碳盤查規範，明年起用電、用油等較高的服務業、運輸業、醫學中心、大專校院等約500家事業單位，每年須進行碳盤查並登錄；現階段不用查驗，也不用繳碳費。

環境部今天公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，明年起電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄，預估增加約500家事業。

環境部說明，原訂排碳大戶為化石燃料燃燒直接排放產生溫室氣體年排放量達2.5萬公噸者及使用電力間接排放達2.5萬公噸二氧化碳當量的製造業，每年應進行碳排查；明年排碳大戶應依今年排放總量繳交碳費。

環境部強調，今天公告擴大盤查目的是加大各部門減碳行動力，大方向為「三不一沒有」，不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。

環境部指出，新增適用本次盤查對象以用電量居多，並設計嫁接台電用電資訊，採工商憑證登入，只要盤查範疇一、二（直接排放及用電），不會增加企業負擔；今年辦理法規說明會及輔導教育訓練，編撰服務業、運輸業及醫療院所等的盤查指引，協助企業完成盤查作業。

根據規範，擴大碳盤查對象如下：

資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業及大專校院等，符合事業年外購電力合計2000萬度以上者；或事業單一場所年外購電力1000萬度以上者。

旅館業為單一場所年外購電力1000萬度以上者；電信業、連鎖便利商店業、超級市場業為門市（含直營及特約/加盟）總數100家以上者；醫院為經衛生福利部醫院評鑑評定為醫學中心者。

另外，公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業、汽車貨運業或汽車路線貨運業，其營業車輛數合計200輛以上者。

製造業也擴大盤查範圍，包含全廠（場）所屬設施煤炭年使用量4000公噸以上、燃料油年使用量3200公秉以上、天然氣年使用量500萬立方公尺以上、同一排放口之燃燒設施總設計或總實際輸入熱值1000萬仟卡/小時以上、全廠（場）年外購電力2000萬度以上。

環境部 醫學中心

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