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推動電影巨輪的幕後舵手：謝安

撰文／ 聯合線上／曾俊林

謝安，全球視覺特效巨擘Wētā FX的新任CEO，自法律系出身到進入香港金融圈工作，又在因緣際會下協助好萊塢影業融資，當年不到30歲接掌視效公司數字王國（Digital Domain）成為好萊塢最年輕CEO，一晃眼就是12年。他的經歷宛如一部精彩的電影，充滿了轉折與驚喜。

為何他離開執掌多年的數字王國加入Wētā FX，令外界好奇。

全球視覺特效巨擘Wētā FX的新任CEO 謝安。 圖／曾俊林 攝影
全球視覺特效巨擘Wētā FX的新任CEO 謝安。 圖／曾俊林 攝影

Peter Jackson遞出的橄欖枝

2024年春天，謝安收到來自國外的email，詢問有沒有意願接任好萊塢大廠的CEO。起初他以為是詐騙而未理會，直到對方透過LinkedIn與他直接聯繫，他才發現一切都是真的。

謝安口中所說的好萊塢大廠就是Wētā FX，1993 年由《魔戒》名導Peter Jackson（彼得傑克森）創立於紐西蘭威靈頓，以動作捕捉技術（Motion Capture）起家，在生物（Creature）製作方面無人能敵，無論是《魔戒》中咕嚕的呈現，或是《猩球崛起》中黑猩猩凱薩逼真的面部表情，都展現了強大的創新技術。至今已勇奪22座奧斯卡金像獎，本屆奧斯卡最佳視覺效果獎，也入圍3項提名。

Wētā FX在業界的地位崇高，又與數字王國、光影魔幻工業（ILM）並列好萊塢三大視效巨頭，不但撐起紐西蘭的觀光產業，也為當地貢獻了可觀的GDP。經過一番天人交戰，謝安最終決定加入Wētā FX。

謝安提到，Peter Jackson認為做為一個電影人，最能貢獻的就是努力推動影視產業和帶動觀光，這也令他深感敬佩，「在紛亂的世界裡頭，他希望我可以去承接他的火把」。而Peter Jackson對台灣的了解與關心更是感動了他，「我在好萊塢待了那麼久，從沒遇過一個導演知道我來自台灣之後，可以由台灣成為一個中心點去開啟一段這麼長的對話。所以我那時很感動。」

對謝安來說，打動自己接任Wētā FX CEO的其中一點，就是能在同一個產業有更好更廣的視角。Peter Jackson也說服他，若接了Wētā FX的CEO，未來能推動更多業界合作機會和資源整合，加上名導James Cameron（詹姆斯卡麥隆）也已定居紐西蘭，有這兩大導演的資源與人脈，在好萊塢會有更大的話語權，而這也是另一個打動謝安的原因。

上任後的首要課題：擴充產能增加毛利

至於第三個吸引謝安的亮點與新挑戰，就是可以參與到紐西蘭政府關於補助、人才招募等政策。

Peter給謝安接任CEO後的課題是，要在現有的影視作品之外再去擴產增加收入？還是自給自足選擇轉型增加毛利？

謝安說，接任Wētā FX CEO有機會參與當地政策制定，如果在既有技術上提高政府補貼進而讓毛利變高，就要跟政府商量如何引進更多好人才，同時擴大更多的觀光收益。尤其AI時代下，現在拍電影的AI應用越來越多，比如AIGC（人工智慧生成內容）跟AI Agents（AI代理），都有助於電影的製程並促成更多AI人才。

好萊塢的客戶們對於謝安掌舵Wētā FX都是樂見其成，相信他可以建立良好的溝通機制、發揮同業優勢，避免淪於惡性競爭，「他們更不想見到是我們任何一家又再倒閉。」

在AI巨浪中站在巨人的肩膀上前進

意識到AI的重要性，但也深知AI發展存在泡沫化的風險，就跟2000年時的網路泡沫一樣，若無一定資本很難投入AI領域發展，所以謝安已規劃好藍圖，必須確保所有投入對電影製程有所幫助、提升產出與利潤，而與已投入大量資金的巨頭合作，站在巨人的肩膀上前進則是相對踏實的方式。

「現在主流的AI App都是專注於人臉的東西，」謝安提到Wētā FX擅長製作的生物製程較不易被目前的主流AI所取代。現在AI大公司們需要大量的素材資產去訓練，擁有大量人臉素材的視覺特效公司，對於他們來說簡直是比石油還珍貴。Wētā FX累積了豐沛的素材庫，到底是要自己去開發AI，或是要找市面上已經很有基礎的AI公司合作，是謝安要面對的另一重要決策。

目前AI影像生成公司如OpenAI、Stability AI、Midjourney、還有Runway等各有千秋。其中值得一提的是，Stability AI執行主席、曾任Facebook第一任總裁的Sean Parker，現為Wētā FX第二大股東，而該公司的現任CEO Prem Akkaraju則是Wētā Digital前CEO，雙方有著不小人脈淵源。至於未來有無機會跟這些AI公司合作，謝安也保持開放態度，「畢竟我才剛接任，必須先深入了解Wētā FX的技術，再去評估比較適合哪個平台再做決定。」

歷經疫情、罷工之後，好萊塢現在總算迎來了復甦，開拍中、籌備中的電影遍地開花。滿手好牌的謝安，未來如何掌舵Wētā FX，引領視覺特效業共榮共好航向另一個新世界，值得拭目以待。

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