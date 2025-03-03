重溫國父精神！孫中山先生百年紀念系列活動精彩登場

中國國民黨3/1舉行「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式，朱立倫主席、黃健庭秘書長、中華民國中山學術文化基金會董事李建榮等出席；朱主席致詞時表示，我們永遠緬懷國父當年創黨的艱辛以及創建中華民國的初衷；中山先生的精神是「一切以民為本，蒼生為念」，希望民眾能過安定、安全、安心、和平的好日子，這是我們應該要秉持的最基本精神。

中國國民黨3/1舉行「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式，朱立倫主席、黃健庭秘書長、中華民國中山學術文化基金會董事李建榮等出席。 圖／中國國民黨 提供

朱主席表示，三月，國民黨將舉辦紀念總理孫中山先生逝世一百週年系列活動，總理孫中山先生不但創建中國國民黨，也創建中華民國。國父革命就是為了全民，一切為民眾，將原來「家天下」、「帝制獨裁」推翻掉，變成屬於所有人民，變成民主自由的共和國、中華民國，迄今已經114年，我們永遠緬懷國父當年創黨的艱辛以及創建中華民國的初衷，這是作為中國國民黨黨人一定要秉持最基本的精神。

朱主席強調，不論政治環境怎麼變，兩岸情勢怎麼變，中山先生的精神要時時銘記在每位國民黨同志心中，「一切以民為本，蒼生為念」是要秉持的最重要的精神。中華民國憲法第一條「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，這是國父對三民主義的理想，不但百年不變，且永遠不變，這是全民要堅持的。一切以民為本，不能唯一黨之私，更不能一人之私。

國民黨主席朱立倫（右二）昨主持「努力進前」總理孫中山先生紀念特展開幕典禮，參觀展出文物、史料。 圖／中國國民黨 提供

一系列紀念活動除了特展的開展之外，各地也會舉辦植樹節活動、紀念音樂會及相關研討等活動，歡迎全國民眾一起來紀念我們的國父。

■努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展

•日期：2025年3月1日至3月31日

•時間：每週一至週日上午十時至下午七時（週三不開放）

•地點：八德大樓二樓（臺北市八德路二段232號）

■緬懷參月「孫文理念 綻放百年」民主音樂會

•日期：2025年3月12日（憑票入場）

•時間：13:00開放兌票（僅限網路索票成功來賓）、13:30開放進場、14:30正式開始

•地點：中影八德大樓 3F演講廳（臺北市八德路二段260號）

•演出團體：聲樂家 呂麗莉教授 / 復興崗校友合唱團 / 男高音 許文龍 / 歐開合唱團 / 蕙虹管弦樂團

■三民主義理想的永恆追求「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」

•日期：2025年3月7日（免費入場）

•時間：9:00～12:00

•地點：國家政策研究基金會 B2演講廳（臺北市杭州南路一段16號）