稱共機繞台非威脅 相聲瓦舍團長馮翊綱為失言道歉

中國不斷擴張對台軍力，不時在台灣周遭發動軍演，加劇緊張，「相聲瓦舍」團長馮翊綱日前受訪表示共機繞台不是威脅是政治鬥爭，引發熱議，今天馮翊綱拍影片向支持相聲瓦舍的朋友們道歉。

馮翊綱今天接受中央社記者電訪表示，他的工作應該是要製造歡樂，不是製造事端，「也許我有一點年紀了，膽也變大了，但我不該評論我不瞭解的事情。」馮翊綱表示他不想成為他以前認為「不喜歡的老人」，要向支持相聲瓦舍的朋友們道歉。

馮翊綱近日在「百靈果News」Podcast訪談節目中表示，他不認為共機擾台是威脅，反稱這都是身為執政黨的民進黨大內宣，引發爭議。隨後又發文稱相聲瓦舍願犧牲垮台，換得共機從此不來，貼文一出再遭炎上。

針對此事，馮翊綱表示，事情發生之後接到很多好朋友打來的電話，問需不需要聲援他，馮翊綱說他上節目是希望做一個效果，一個相聲包袱，「但這個包袱連我自己都覺得不好笑。」

在影片中，馮翊綱說他接到一個長輩電話，「長輩罵我口無遮攔，罵我看不到飛機，看不見軍艦嗎，那看新聞吧！我也被長輩罵腦子有問題。」馮翊綱表示「我內心感到非常抱歉，我的工作應該是創造幽默與快樂，不能讓大家操心，不能讓大家覺得不值得，我將來會謹言慎行。」