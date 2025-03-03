悼念朱樹勳 名醫張金堅憶恩師不斷突破 打破科別壁壘

醫療奉獻獎得主、完成國內首例心臟移植手術的心臟外科名醫朱樹勳於二月廿五日辭世，享壽87歲。乳癌防治基金會董事長、台大醫院前外科部主任張金堅稱朱樹勳為恩師，他跟隨朱樹勳一同見證醫療科技進步所創造的奇蹟，過去許多過去不敢想像，現在已成為常態手術。

張金堅與朱樹勳淵源甚深，朱樹勳擔任台大外科部主任時，張金堅是外科部副主任；朱樹勳任外科醫學會理事長時，張金堅是秘書長。在朱樹勳任外科部主任時，從一般外科中獨立出大腸直腸外科，也對出身於一般外科的張金 堅「視如己出」，悉心栽培，他認為外科需有團隊精神，而非個人主義，將外科打造為一個大家庭。

回憶過往，張金堅對朱樹勳的提攜與身教言教，感念在心，歷歷在目。以下是張金堅悼念恩師朱樹勳全文：

朱樹勳教授，我的恩師，一生奉獻外科醫療診治工作，走過六十年醫療歲月，是台灣心臟外科的奠基者之一，曾任台大醫院外科主任副院長及亞東醫院院長，德高望重、仙風道骨。他於37歲時當選十大傑出青年，之後不斷引領台灣心臟外科醫學的創新，因此，朱樹勳教授於2020年榮獲台灣醫療奉獻獎，不僅是實至名歸，更是台灣醫界給予的肯定。

在這數十年領導台灣心臟外科前進的行醫過程中，朱樹勳教授直接間接拯救了無可計數的病患，因而受到無比敬重與感念。對晚輩而言，回憶過往，朱教授的提攜與身教言教，歷歷在目。

1985年時，筆者自美國史隆凱特琳癌症中心進修返國，回到母校台大升任台大醫院副教授，當時的長官，台大外科主任，是陳楷模教授，之後交棒給朱樹勳教授。筆者因此有幸親炙朱教授的領導風範。.

朱樹勳教授念茲在茲的是，台大外科縱然歷史悠久，但更必須求新求變，跟隨朱樹勳教授的過程中，台灣與全世界正處於科技快速發展的時期，醫療科技也日新月異，讓我們一同見證了無數醫療科技進步所創造的醫學奇蹟，完成諸多過去不敢想像，現在卻已經成為常態的手術。

在臺大醫院期間，朱樹勳教授可說以身作則，除了他在心臟內科的專業上不斷突破，完成台灣心臟外科史上許多第一，包括第一例冠狀動脈繞道手術、第一例主動脈內幫浦、第一例人體瓣膜置換、第一例同位心臟移植、異位心臟移植。

朱教授更專注於提拔後進，領導台大外科期間，首重專業人才的培養，特別著重次專科的平衡發展，在他任內，從一般外科中獨立出大腸直腸外科。因而，他擔任外科主任時，毫無科別壁壘之分，對於一般外科的筆者視如己出、悉心栽培，他總是認為外科需有團隊精神，而非個人主義，身兼嚴父慈母，將外科打造為一個大家庭。

當筆者羽翼初成，朱教授就給予歷練的機會，任命筆者在院內擔任外科副主任，他擔任外科醫學會理事長時，亦讓筆者擔任秘書長，因而能在最近距離與朱教授共事，他傾囊相授後，讓筆者深受厚愛從朱教授手上接下台大外科主任的重擔。

猶記得交接時，朱教授渾厚的雙手，以及接過無比沉重責任的忐忑心情，不久後，也繼朱教授，選上外科醫學會理事長，兢兢業業地完成任務，幸能不辱師門，事後回想，朱教授早在任內，就悉心規劃，培養筆者為後繼人才，感激涕零之餘，也敬佩朱教授的智慧與遠見。

朱樹勳教授還以其身教，示範醫學不只是冷冰冰的科學，還必須有人文關懷，除了鼓勵外科團隊各盡其職，還特別關心外科大家庭的精神上成長，與身體上的健康，因而創辦台大外科季刊，更要求同仁每周末從不間斷晨跑，督促我們不能因醫院事務繁忙，犧牲了自己的健康，因此台大外科在台大醫院舉行的年度運動會都獲得團體總冠軍的榮譽。

朱樹勳教授所建立的「傳承」與「創新」並重的基礎觀念，以及真摯的人文關懷，讓台大外科能香火傳承，一棒接一棒。他的一生不僅是外科醫療技術的創新，更重要的是傳承台大外科的核心價值，推動「善的循環」。

回想當年追隨朱樹勳教授的時代，可用枵腹從公來形容他對台灣醫療台大外科及亞東醫院的精心擘劃且戮力投入，面對患者與家屬，更是視病猶親，如此身教，也才使得筆者及後生晚輩也起而效法。

朱樹勳教授的教誨，諄諄叮囑後輩：醫者醫心，為社會貢獻，創造善的循環。

如今，回想當年筆者的恩師，仍是感念再三，然而，朱樹勳教授已經離開我們，他的豐功偉業，已臻完美，留給學生們無盡的追思。朱樹勳教授，您安息吧！我們永遠懷念您！

●乳癌防治基金會