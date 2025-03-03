觀光署駐東京辦事處主任王紹旬接任 大阪由張珏出任

交通部觀光署3月14日新任駐東京辦事處主任由王紹旬接任。觀光署指出，王紹旬在曾擔任東京及大阪辦事處承辧窗口，也已有諸多經驗，且返台後歷任企劃組科長、旅行業組科長及企劃組專門委員等職務，參與觀光署改制、研擬「台灣觀光邁向2025方案2.0」，在政策發展、綜合規劃及多元行銷領域具備豐富經驗與卓越的協調整合能力。

觀光署表示，王紹旬自2005年即擔任東京及大阪辦事處承辧窗口，曾負責接待日本主要業者踩線團、媒體採訪及主辦大型公關活動。於2011年及2016年派駐大阪辦事處擔任主任期間，以多元彈性的整合行銷推動台灣觀光，促進西日本地區二線城市開拓新航點，並積極參與西日本各地旅展與推廣活動，推動「山陽電鐵台灣觀光彩繪列車」及「甲子園台灣日觀光推廣活動」等計畫，成功帶動西日本地區旅客訪台。返台後，歷任企劃組科長、旅行業組科長及企劃組專門委員等職務，參與觀光署改制、研擬「台灣觀光邁向2025方案2.0」，在政策發展、綜合規劃及多元行銷領域具備豐富經驗與卓越的協調整合能力，並於113年5月榮獲交通部模範公務員殊榮，資歷完整。

觀光署表示，此次觀光署駐東京辦事處主任鄭憶萍任期屆滿及駐大阪辦事處主任洪維良完成台日觀光推廣交流之階段性任務，業於114年2月27日返國持續推動署務相關業務。新任大阪辦事處主任張珏畢業於日本神戶大學，精通日語並具備日文導遊及領隊資格，曾於臺中市政府觀光旅遊局服務，專責日本市場推廣。在觀光署國際組任職期間，並受派參加西日本地區觀光推廣活動，接待日本訪賓。

觀光署說，王紹旬職涯經驗涵蓋台日觀光推廣與國際行銷，並具有豐富的跨文化交流經驗，對於拓展台灣在國際觀光旅遊市場的行銷活動，已具備堅實基礎，並充分展現其市場推廣策略與國際合作能力。面對疫後旅遊市場的復甦，張珏主任將善用其專業背景與經驗，持續深化台日觀光合作，推動市場行銷策略，吸引更多日本遊客來台，進一步促進台灣觀光產業的發展。