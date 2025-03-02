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聯合報一周大事2/23~3/1
國內
25日：中華隊在世界棒球經典賽資格賽決戰附加賽，終場以六比三贏西班牙隊，奪下Ａ組最後一張晉級門票。
26日：耗時七年、六次環評初審，基隆協和電廠更新改建案（四接）成功闖關環評大會。
27日：台鹽前董事長陳啓昱被控任內圖利土開業者、掏空台鹽案，台南地檢署偵結起訴，依違反證券交易法、公司法起訴，具體求刑十二年。
國外
23日：德國舉行國會下議院聯邦議院大選，保守派的基民黨（CDU／CSU）成為最大黨，該黨推派的總理候選人梅爾茨有機會坐上總理寶座。
24日：美國起草的俄烏戰爭決議案在聯合國安理會表決通過，決議內容並未譴責俄羅斯，僅呼籲迅速結束衝突。
28日：美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，原訂雙方要簽署礦產協議，不料卻爆發激烈口角衝突，最終不歡而散。川普事後表示，烏克蘭沒有美國的支持，將無法獲勝。
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