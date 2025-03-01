醫學中心人工水晶體自付差額比率36.6% 各家數據一次看

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，去年民眾在醫學中心自付差額使用人工水晶體的比率達36.6%。製表／元氣中心
衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，去年民眾在醫學中心自付差額使用人工水晶體的比率達36.6%。製表／元氣中心

高齡社會，白內障人數增加，111年白內障患者共119萬人，約25萬人進行人工水晶體置換手術。衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，去年民眾在醫學中心自付差額使用人工水晶體比率達36.6%，台大醫院特殊人工水晶體差額自費比率28.7%，新光醫院23.9%，三軍總醫院28.6%，林口長庚42.5%。

醫師指出，需要置換人工水晶體的病人，多數年紀較長，希望換完水晶體後一併解決老花眼等，看遠看近都不必再配戴眼睛，因此選擇自費差額。

三軍總醫院一般眼科主任呂大文說，人工水晶體分為球面與非球面二大類，健保給付最單純的球面人工水晶體，非球面人工水晶體可補足像差，部分病人使用後清晰度更高。

自費水晶體除非球面特性外，有些具有特殊功能，例如雙焦點、三焦點、可矯治散光或老花等。呂大文表示，多數選擇自費的病人，希望接受手術後，可同時解決老花眼，看遠方風景、看中距離平板及手機、看近距離閱讀都不用再戴眼鏡，為達此目的必須選擇多焦點人工水晶體，單焦點水晶體很難兼顧。

人工水晶體採差額負擔，選擇較昂貴品項，民眾不必付全額，只要付該品項與健保項目的差額。呂大文說，一般醫院行情，選擇雙焦點人工水晶體，民眾必須自費6萬元，選擇三焦點需花8萬元、矯治散光的人工水晶體則要自費4萬5千元，不過，多數民眾都是使用實支實付商業醫療保險支付，在費用上都還能負擔。

「各醫院依照醫院層級與所在地區，人工水晶體自費比率也會有所差距。」新光醫院副院長洪子仁舉例，都會區病人經濟能力較好，願意自掏腰包選擇較高級的人工水晶體材質，在治療時追求完美，近期許多醫院發展雷射人工水晶體置換術、白內障手術無痛麻醉等，均為自費項目，手術成效幅提升，但符合部分民眾「只要好一點就願意花錢」的需求。

洪子仁說，自己也曾置換人工水晶體，但僅選擇中價位選項，原因是最貴的多焦點人工水晶體術後需花時間適應，可見醫材不是「最貴的最好」，應把握「醫師充分說明、民眾知情同意」原則，醫師依病人年齡、病況，分析利弊得失及費用多寡，最後由民眾做出選擇，例如有些民眾年紀較大，自認使用時間有限，選擇健保材質即可，年紀較輕的民眾，則傾向選擇自費項目，認為預期壽命長，應該用好一點的材質。

衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，包括特殊功能人工水晶體等特殊醫材，民眾自付差額使用各項特材比率高。示意圖。記者潘俊宏／攝影
衛福部健保署統計特殊醫材自費差額占率，包括特殊功能人工水晶體等特殊醫材，民眾自付差額使用各項特材比率高。示意圖。記者潘俊宏／攝影

健保署 手術 水晶

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