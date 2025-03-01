聽新聞
0:00 / 0:00
影／孫中山逝世百年紀念 展出近年來最豐富真跡史料
國父孫中山逝世100周年紀念日將至，國民黨主席朱立倫上午主持「努力進前」總理孫中山先生紀念特展開幕典禮，致詞表示，每一位黨員永懷孫中山的創黨艱辛，不論政治環境、兩岸情勢如何改變，大家都是孫中山信徒、國父傳人，理念永遠不變。
此特展在國民黨中央黨部二樓展開為期一個月的展覽。這個展覽是近年來，最多孫中山先生真跡文物、史料的特展，展出文物包括中山先生的「遺牙」、穿過的鞋子、用過的望眼鏡、各時期使用過的印信、親筆手書自傳，及在舊金山中國少年郵報報社內使用過的書桌。
孫中山逝世紀念日的3月12日當天，將於中影八德大樓舉辦紀念民主音樂會，邀請優秀的表演團體，用音樂緬懷孫中山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言