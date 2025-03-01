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影／孫中山逝世百年紀念 展出近年來最豐富真跡史料

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
國民黨主席朱立倫（右二）主持「努力進前」總理孫中山先生紀念特展開幕典禮，致詞表示，每一位黨員永懷孫中山的創黨艱辛，不論政治環境、兩岸情勢如何改變，大家都是孫中山信徒、國父傳人，理念永遠不變。記者林俊良／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）主持「努力進前」總理孫中山先生紀念特展開幕典禮，致詞表示，每一位黨員永懷孫中山的創黨艱辛，不論政治環境、兩岸情勢如何改變，大家都是孫中山信徒、國父傳人，理念永遠不變。記者林俊良／攝影

國父孫中山逝世100周年紀念日將至，國民黨主席朱立倫上午主持「努力進前」總理孫中山先生紀念特展開幕典禮，致詞表示，每一位黨員永懷孫中山的創黨艱辛，不論政治環境、兩岸情勢如何改變，大家都是孫中山信徒、國父傳人，理念永遠不變。

此特展在國民黨中央黨部二樓展開為期一個月的展覽。這個展覽是近年來，最多孫中山先生真跡文物、史料的特展，展出文物包括中山先生的「遺牙」、穿過的鞋子、用過的望眼鏡、各時期使用過的印信、親筆手書自傳，及在舊金山中國少年郵報報社內使用過的書桌。

孫中山逝世紀念日的3月12日當天，將於中影八德大樓舉辦紀念民主音樂會，邀請優秀的表演團體，用音樂緬懷孫中山。

「孫中山先生紀念特展」展出文物包括中山先生的一顆「遺牙」。記者林俊良／攝影
「孫中山先生紀念特展」展出文物包括中山先生的一顆「遺牙」。記者林俊良／攝影
國民黨「努力進前」總理孫中山先生紀念特展，展出文物有中山先生各時期使用過的印信。記者林俊良／攝影
國民黨「努力進前」總理孫中山先生紀念特展，展出文物有中山先生各時期使用過的印信。記者林俊良／攝影
「孫中山先生紀念特展」展出文物包括中山先生穿過的鞋子、用過的望眼鏡。記者林俊良／攝影
「孫中山先生紀念特展」展出文物包括中山先生穿過的鞋子、用過的望眼鏡。記者林俊良／攝影

國民黨 孫中山 文物 音樂會

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