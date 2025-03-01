影／孫中山逝世百年紀念 展出近年來最豐富真跡史料

1954年3月1日，工藝之家及工藝品陳列室，當日上午9時在中山南路工業試驗所樓下舉行開幕典禮，時任總統夫人蔣宋美齡親臨剪綵致詞，出席的中外來賓有時任省主席俞鴻鈞夫婦，駐華大使藍欽夫婦，美國援外業務分署代理署長卜蘭德代夫婦，建設廳廳長連震東夫婦，農復會主委蔣夢麟夫婦，經濟部工業司長左其鵬夫婦及美國外業務分署，卜蘭懷特公司等有關機關中外籍職員的夫婦們，總計三百餘人。

2025-03-01 09:00