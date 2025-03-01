孫中山逝世百年展開幕 朱立倫：國民黨秉持以民為本精神

國民黨今舉行「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式。國民黨主席朱立倫致詞時表示，他們永遠緬懷國父當年創黨的艱辛以及創建中華民國的初衷，中山先生的精神是「一切以民為本，蒼生為念」，希望民眾能過安定、安全、安心、和平的好日子，這是他們應該要秉持的最基本精神。

國父孫中山先生逝世百年紀念日將屆，國民黨今舉行「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式，朱立倫、秘書長黃健庭、中山學術文化基金會董事李建榮等出席。

朱立倫表示，3月，國民黨將舉辦紀念總理孫中山先生逝世一百周年系列活動，今天是第一項紀念特展的開展。他指出，總理孫中山先生不但創建國民黨，也創建中華民國。國父革命就是為了全民，一切為民眾，將原來「家天下」、「帝制獨裁」推翻掉，變成屬於所有人民，變成民主自由的共和國、中華民國，迄今已經114年，他們永遠緬懷國父當年創黨的艱辛以及創建中華民國的初衷，這是作為國民黨人一定要秉持最基本的精神。

朱立倫強調，不論政治環怎麼變，兩岸情勢怎麼變，他們是中山先生的信徒、他們是國父的傳人，這是永遠不變的。中山先生的精神要時時銘記在每位國民黨同志心中，一切以民為本，民眾能過安定、安全、安心、和平的好日子，就是他們的目標，讓大家能安居樂業。「一切以民為本，蒼生為念」是他們要秉持最重要的精神。

朱立倫指出，中華民國憲法第一條「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」，這是國父對三民主義的理想，不但百年不變，且永遠不變，這是全民要堅持的。一切以民為本，不能唯一黨之私，更不能一人之私。

一系列紀念活動除了今天特展的開展之外，朱立倫表示，各地也會舉辦植樹節活動，紀念國父，3月12日也將舉行紀念音樂會，同時舉辦相關研討等活動，整個3月希望大家共同紀念國父，緬懷國民黨的總理。

李建榮致詞時表示，今天這個文物展，開啟了海內外華人紀念中山先生逝世百年的先聲，意義重大。去年黃埔軍校及中山大學創校一百周年及孫先生159歲誕辰的時候，中山基金會就開始構思如何辦理紀念國父逝世百年活動，他們分別與國民黨及國父紀念館聯繫，都取得了很好的共識，決定共襄盛舉。由於國父紀念館正在大整修，因此黨史舘策展是很有意義的紀念活動。

「唐太宗說過：以史為鑑，可以知興替。」李建榮指出，黨史館珍藏有珍貴的孫先生文物以及開國史料，活用這些史料，讓史料曬曬太陽，見見燈光，尤其是與國人再照面，這是再好不過的一件事。尤其當炎黃子孫被說成古老傳說，年輕人不知道3月12日植樹節或3月29日青年節的由來時，這個展覽將不僅僅是場展覽，更是重振民族精神教育，守護愛護中華民國教育的新征程。

李建榮表示，當前海峽兩岸因為分治，有同有異，像兒童節、青年節都訂在不同天。反而植樹節卻都訂在3月12日，這絕不是巧合，而是對中山先生的尊崇敬重。大家崇敬孫先生為國父，大陸則遵稱孫先生為革命先行者。當前兩岸應當珍惜孫先生的政治思想，以民為主，以和為貴才是。希望此刻能有更多國人甚至機關團體，能夠在3月這個月份參觀此展覽，並從中啟發，這就是中山思想重振的一個重要時刻。