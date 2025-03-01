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攜愛犬挑戰樟之細路 蔡英文：「樂樂」走到懷疑狗生

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文在臉書表示，上次爬了屏東的阿朗壹古道後，「我的爬山魂漸漸地被開啟」；這次蔡英文體驗的國際級的「樟之細路」（Raknus Selu Trail）。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文在臉書表示，上次爬了屏東的阿朗壹古道後，「我的爬山魂漸漸地被開啟」；這次蔡英文體驗的國際級的「樟之細路」（Raknus Selu Trail）。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文卸任後愛上登山，她今天在臉書表示，上次爬了屏東的阿朗壹古道後，「我的爬山魂漸漸地被開啟」；這次蔡英文體驗的國際級的「樟之細路」（Raknus Selu Trail）。

蔡英文表示，上次爬了屏東的阿朗壹古道後，她的爬山魂漸漸地被開啟。有人建議她，可以到台三線的樟之細路走走。400年來，桃竹苗台三線沿線的山林古道中，保留了許多當年客家人開墾的歷史遺跡，與原住民生活的人文景觀，也為打造國際級長距步道，奠定了良好的基礎。

蔡英文說，擔任總統前，一直想要推動「浪漫台三線」計劃。8年過去了，從2016年開始規劃樟之細路，到實地踏查古道，進行環境整理，再到後續的發掘人文脈絡與生態資源，「我們期待讓這一條自然步道，成為文化路徑，串起周邊聚落；也成為回家的路，帶領產業發展，讓年輕人返鄉」。

蔡英文說，前天中午，她從桃園龍潭三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，走了4個小時。昨天一早，她又繼續從渡南古道、渡船頭、飛鳳古道關西段，也走了將近4個小時。

蔡英文表示，如果上次的阿朗壹古道是讓她「走到懷疑人生」，這次的樟之細路就是讓「樂樂」也「走到懷疑狗生」，更具挑戰性。

蔡英文說，西班牙有朝聖之路，台灣的淡蘭古道、樟之細路與山海圳三條步道，也是登上世界舞台的步道。有機會得空，大家一定要親身走一次樟之細路，「朝聖」國際級的台灣之美。

台三線 客家人 淡蘭古道 蔡英文

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