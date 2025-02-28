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全球半導體非紅供應鏈倡議 吳釗燮盼立陶宛支持推動

中央社／ 台北28日電

國安會秘書長吳釗燮昨天接見立陶宛訪賓表示，總統賴清德日前提出「全球半導體非紅供應鏈倡議」，旨在結合各國在半導體供應鏈上不同的優勢，強化民主陣營的供應鏈安全，立陶宛擁有生產晶片不可或缺的雷射尖端技術，期待能為台灣發聲，支持立國與台灣合作推動該倡議。

國家安全會議今天發布新聞稿表示，立陶宛國會國安及國防委員會主席葉林斯（Giedrimas Jeglinskas）27日下午赴總統府拜會國安會秘書長吳釗燮，立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）及外交部歐洲司司長黃鈞耀也參與了討論，雙方針對區域與全球情勢及深化台立合作深入交換意見。

吳釗燮歡迎葉林斯來訪並指出，立陶宛與台灣一樣，在地緣政治上遭遇威權強鄰的威脅，然而面對軍事威懾、經濟脅迫及認知戰，立陶宛非但沒有退縮，反而致力強化防衛能力與韌性，誠為民主國家效法的典範。

吳釗燮表示，近年威權國家加大軍事協作，遂行威權擴張，台海及波羅的海近期更接連發生海底電纜遭破壞的情形，凸顯民主國家加強合作的重要性。台灣期待與立陶宛在各領域深化交流合作，共同強化民主陣營的韌性。

吳釗燮說，賴總統日前提出「全球半導體非紅供應鏈倡議」，旨在結合各國在半導體供應鏈上不同的優勢，藉以強化民主陣營的供應鏈安全，立陶宛擁有生產晶片不可或缺的雷射尖端技術，期待葉林斯返國後為台灣發聲，支持立國與台灣合作推動該倡議。

葉林斯認同民主陣營應更加團結，認為台立可在金融業、國防產業、無人機及半導體等不同領域深化合作。

他並強調，面對威權國家的威脅，立陶宛深知唯有強化自身國防戰力，始能形成有效嚇阻，因此日前決議未來5年將國防支出增至GDP的5.5%，其中包括將加強推動發展無人機及無人系統，而台灣的高科技產業鏈擁有強勁量能，當為立陶宛極佳合作夥伴，樂見台立未來深化各項合作，共同應對各種威脅與挑戰。

半導體 吳釗燮 立陶宛

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